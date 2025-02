Pieni poteri e 150 milioni sul mercato: il Milan soffia Conte al Napoli | Accordo e firma sul contratto

Il Milan pensa a Conte per il futuro, con lui si può tornare a vincere subito, ecco il piano della dirigenza per convincerlo

Disfatta per il Milan in Champions League con un’inaspettata eliminazione per mano del Feyenoord che strappa un pari decisivo a San Siro, approfittando dell’espulsione di Theo Hernandez e della scarsa incisività realizzativa dei rossoneri che hanno avuto alcune ghiotte occasioni per raddoppiare.

Il club aveva messo in preventivo di passare agli ottavi di finale, con un introito di circa 10 milioni che sarebbe stato utile dal punto di vista economico per rientrare da alcune spese sostenute nel corso della finestra di riparazione.

Con la squadra a cinque punti dal quarto posto, obiettivo minimo stagionale, i piani potrebbero cambiare, con la panchina di Sergio Conceicao che inizia a tremare, anche se è da solo un mese e mezzo al timone del Milan.

Una media punti incoraggiante in campionato, la conquista della Supercoppa Italiana e la semifinale centrata in Coppa Italia rischiano di essere vanificata da questa delusione europea, con un contraccolpo psicologico che si teme all’interno dello spogliatoio.

Antonio Conte e il suo futuro, si fa avanti l’ipotesi Milan

Il giornalista e opinionista sportivo Armando Areniello ha ipotizzato che l’allenatore della prossima stagione del Milan potrebbe essere Antonio Conte, in corsa per la vittoria dello Scudetto con il Napoli.

Il mister pugliese potrebbe lasciare i partenopei, deluso dai mancati investimenti nel corso del mercato di gennaio, con il direttore sportivo Manna che non ha sostituito degnamente la partenza di un big come Kvara.

I pro e i contro di un possibile approdo di Antonio Conte sulla panchina del Milan

Al Milan non avrebbe, però, una cifra consistente per la campagna acquisti, a meno della cessione di un big. A Napoli, data la certa partenza anche di Kvara, avrebbe almeno 150 milioni di euro come tesoretto per rinforzare la rosa.

Trasferirsi sulla panchina dei rossoneri rappresenterebbe una nuova ripartenza da zero, mentre a Napoli potrebbe proseguire il percorso intrapreso la scorsa estate, con la possibilità di cimentarsi anche nelle competizioni europee che sono state, sinora, il tallone d’Achille della carriera di un vincente come lui. Restano le incognite ma l’ipotesi sussiste.