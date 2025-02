Tutti pazzi per Nico Paz: il top club lo strappa al Como | La Serie A perde un futuro campione

Il fantasista argentino sta incantando nel nostro campionato e purtroppo difficilmente lo rivedremo anche nella prossima stagione.

Un’altra perla, l’ennesima di questa stagione che per lui può essere tranquillamente considerata come quella della rivelazione al grande pubblico e al grande calcio. La nostra Serie A, ma in generale tutto il calcio europeo, è letteralmente innamorata di Nico Paz.

Il ventenne fantasista argentino sta trascinando il Como di Cesc Fabregas fuori dalla lotta per la retrocessione e lo sta facendo a suon di giocate eccezionali e di gemme che luccicano in maniera abbagliante. Anche in casa della Fiorentina, nell’ultimo turno di campionato, Nico ha mostrato tutto il suo enorme talento.

Un gol bellissimo, un tiro a giro che si insacca alle spalle di De Gea e regala tre punti importantissimi al suo Como in casa della Fiorentina, fino a quel momento lanciatissima in classifica. E, per Nico Paz, sono già sei gol e quattro assist in stagione, con i numeri che si stanno gonfiando soprattutto nelle ultime settimane e in questo nuovo anno.

Per il Como, ormai, è impossibile tenere nascosto tutto il talento del suo gioiello argentino. E, se prima era già difficile pensare ad una sua permanenza in laguna, ora, le possibilità che ciò accada appaiono decisamente nulle. Se ne riparlerà a fine stagione, ma su Nico ormai ci sono gli occhi di mezza Europa.

Nico Paz, Ancelotti e il Real lo vogliono riportare a casa

Prima di tutto, però, c’è l’attenzione totale del Real Madrid che la scorsa estate ha ceduto il classe 2004 per sei milioni di euro al Como. Come spesso accade da quelle parti, però, i Blancos si sono tenuti un diritto di recompera, anzi addirittura tre. Nell’estate del 2025, infatti, possono prenderlo per 8 milioni di euro. In quella del 2026 per 9 milioni e un’estate più tardi, in quella del 2027, per 10 milioni di euro.

Non solo, se Florentino Perez decidesse di non ricomprarlo, avrebbe comunque il 50% sulla sua futura rivendita a un terzo club. Al momento, però, nonostante l’affollamento che c’è nel settore avanzato che ha a disposizione Carlo Ancelotti, in quel di Madrid, è difficile pensare che il club spagnolo non faccia scattare un diritto di recompera così basso.

Nico Paz, non solo l’Inter. Gli occhi di mezza Europa su di lui

Pare ormai certo, infatti, secondo fonti che arrivano dalla stessa Spagna che il Real abbia deciso di riportare a casa Nico Paz, ma che se ne riparlerà in maniera più decisa a fine stagione. Poi, da lì, si apriranno discussioni sul futuro del ragazzo che potrebbe essere anche e comunque lontano da Madrid.

Sono tante le squadre, come detto, che stanno mettendo gli occhi sul fantasista argentino del Como e che sarebbero disposti ad investire cifre importanti. Tra queste pare esserci anche l’Inter che da tempo si è innamorata del ragazzo e vorrebbe portarlo ad Appiano Gentile. Ora, però, Nico vale molto di più dei 25 milioni di euro di cui si parlava fino a qualche settimana fa.