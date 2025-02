Milioni illegali nelle casse dell’Inter: bandita ufficialmente dall’Europa | Il verdetto è definitivo

Il verdetto sancisce la perdita di milioni nelle casse dei nerazzurri, piove sul bagnato in casa Inter, altri guai in vista

L’Inter non sta vivendo il suo periodo migliore in tutti gli ambiti. Dopo la qualificazione diretta agli ottavi di finale di Champions League, l’equilibrio nell’ambiente nerazzurro è stato minato da una serie di notizie extrasportive che stanno influendo sulla serenità dello spogliatoio e sul rendimento degli uomini guidati da Simone Inzaghi.

Inter che ha subito due sconfitte di fila in campionato e che ha fallito il sorpasso in vetta alla classifica ai danni del Napoli, avversario nello scontro diretto per il primo weekend di marzo, appuntamento segnato con il pennarello rosso ad Appiano Gentile.

Il mister è stato interrogato dalla procura di Milano all’interno dell’indagine Doppia Curva che riguarda il gruppo organizzato del tifo delle due squadre del capoluogo lombardo e che ha portato a 19 arresti.

Rischia una sanzione personale per avere avuto rapporti diretti con alcuni ultras nerazzurri, con una squalifica che potrebbe pesare nella parte finale di questa stagione, in cui il club è ancora in corsa in ben tre competizioni.

Falso in bilancio e bancarotta, l’Inter si è trovata costretta a vendere

Altri problemi sono emersi da quanto è emerso dall’inchiesta effettuata da Report, relativa alla precedente gestione societaria degli Zhang, protagonisti di illeciti sportivi come falso in bilancio, con sponsorizzazioni farlocche per gonfiare i ricavi.

Poco dopo il servizio andato in onda su Rai3 le holding degli ex proprietari del club di Viale della Liberazione hanno dichiarato bancarotta, certificando gli errori commessi che potrebbero avere ripercussioni sul futuro dell’Inter.

Una sentenza ufficiale fa accapponare la pelle a tutti i tifosi dell’Inter

La scorsa estate l’Inter ha cambiato proprietà, affidandosi agli americani Oaktree. Una delle prime mosse è stata quella di stipulare una partnership con Gate.io, sponsor di manica che sta accompagnando la squadra quest’anno.

Uno dei principali exchange di criptovalute al mondo è stato bandito nelle ultime ore dall’Europa, un verdetto definitivo che rappresenta un’operazione sbagliata che porta alla perdita di diversi milioni.