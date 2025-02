Penalità e lotta scudetto compromessa: il verdetto fa tremare il Napoli | Come cambia la classifica

La batosta potrebbe arrivare nelle prossime settimane e compromettere la corsa verso il titolo per gli azzurri.

Dopo due stagioni in cui la lotta Scudetto era praticamente già chiusa a febbraio, in questo campionato targato 2024/2025, invece, si preannuncia una corsa al titolo entusiasmante, con potenzialmente tre squadre che vorranno far valere la loro superiorità sulle altre due.

Napoli, Inter e Atalanta, con quest’ultima che uscita dall’Europa può pensare soltanto al campionato, sono al momento le tre squadre in lotta anche se le prime due sembrano le maggiori indiziate a lottare fino alla fine. Partenopei e nerazzurri si scontreranno tra pochi giorni al Maradona in un super big match che potrebbe indirizzare il prosieguo del campionato.

Nonostante una sessione di mercato invernale deludente e alcuni infortuni che hanno decimato la rosa, quindi, Antonio Conte sta cercando di trarre il massimo dalla squadra a disposizione e promette battaglia al suo successore all’Inter, Simone Inzaghi. Ma, questa lotta al titolo potrebbe essere condizionata anche da alcuni fattori extra-campo.

Sulla società Napoli, ma soprattutto sul suo Patron, Aurelio De Laurentiis, pesa come un macigno il processo chiesto per falso in bilancio sul caso plusvalenze. Una vicenda che nasce dagli acquisti di Manolas e Osimhen e dalle trattative correlate all’arrivo dei due calciatori sotto l’ombra del Vesuvio.

Serie A, Napoli come la Juventus due stagioni fa?

Una spada di Damocle non indifferente che potrebbe pendere sul capo della società azzurra e comprometterne la lotta allo Scudetto. Molte analogie, d’altronde, si riscontrano con la situazione che, soltanto due stagioni fa, vide la Juventus penalizzata dalla Procura sportiva, prima di quindici punti in classifica e poi di dieci a fine stagione.

I bianconeri passarono dal terzo al settimo posto e persero la possibilità di giocare la Champions League. Il Napoli e Antonio Conte, invece, come detto, potrebbero veder compromessa addirittura la possibilità di giocarsi lo Scudetto alla pari con l’Inter.

Napoli, rischio concreto di penalizzazione

Il Napoli in caso di deferimento della Procura sportiva in merito al presunto falso in bilancio per le plusvalenze, infatti, rischia una penalizzazione di qualche punto in classifica da scontare in questo campionato.

Una situazione che si verrebbe a creare se l’indagine e il pronunciamento della Procura sportiva dovessero arrivare entro la fine di questa stagione, con fine aprile come data che viene fatta da molti in tal senso. Il Napoli e i suoi tifosi sperano e pregano, mentre dall’altra parte, l’Inter, ma anche l’Atalanta, osservano con interesse la situazione.