Conte cacciato via da Napoli: l’esonero arriva in diretta | Esplode la rabbia davanti alle telecamere

Frustrazione per gli ultimi risultati del club che ha perso il primo posto ed ora rischia seriamente di restare fuori dalla corsa Scudetto.

Tre punti in quattro partite e la magia che sembra essersi già esaurita. Nel frattempo, in un ambiente caldo e infuocato come quello della Napoli del calcio, si è già passati alla disillusione, alle polemiche e addirittura ad un rapporto con un tecnico, prima tanto amato, che sembra si stia incrinando in maniera definitiva.

A volte il calcio sa essere proprio strano e, in meno di un mese, fa cambiare totalmente scenari, prospettive e opinioni. Eppure, il Napoli è ancora in piena lotta per il campionato e si appresta ad affrontare la sfida più importante della stagione, quel big match contro l’Inter Campione d’Italia che era segnato in rosso sul calendario già da agosto scorso.

Il Napoli, però, dopo mesi di primato solitario e assoluto, si presenterà alla supersfida del Maradona con un punto in meno rispetto all’Inter che è diventata la nuova capolista ed è tornata nella posizione che ha sempre avuto nella passata stagione e che tutti gli avevano pronosticato anche in questa.

Il tutto in uno dei momenti meno convincenti degli ultimi anni perché, se è vero che il Napoli ha ottenuto soltanto tre punti nelle ultime quattro partite, l’Inter ha perso due volte e pareggiato una nelle ultime cinque. E, così, ecco rispuntare l’Atalanta che ora è a soli tre punti dalla vetta e potrebbe approfittare dello scontro diretto per avvicinarsi ancora di più.

Napoli, la delusione di Conte

A Napoli, intanto, come detto prima, il clima è un po’ cambiato e non è più quello euforico che si respirava fino a poco meno di un mese fa. Da una parte c’è un allenatore, Antonio Conte, che predica calma e sembra tranquillo, ma chi lo conosce sa che è deluso e non ha accettato di buon grado il (non) mercato della società e la mancata sostituzione di Kvaratskhelia.

Il tecnico leccese non ha mai attaccato la società davanti ai microfoni e continua a parlare di un Napoli che sta facendo molto più di quanto previsto e del proprio dovere, con la qualificazione in Champions unico vero obiettivo per questa stagione. Questa, però, sembra essere soltanto una tregua per non infuocare ulteriormente l’ambiente e combattere all’unisono per un sogno chiamato Scudetto.

Esonero Conte, sul web l’assurda richiesta

A fine stagione si tireranno le somme e, al momento, non sembra per niente scontata una permanenza di Antonio Conte a Napoli a fine stagione, soprattutto per sua volontà. Ci sono, però, dall’altra parte, anche alcuni tifosi che non sembrano più totalmente dalla sua parte come accadeva fino a poche settimane fa. Gli ultimi risultati azzurri, infatti, stanno cominciando anche ad incrinare i rapporti tra l’ex allenatore di Juve e Inter e il popolo azzurro.

Alcuni streamer, youtuber e, in generale utenti, tifosi del Napoli, sul web, hanno addirittura chiesto l’esonero di Conte dopo la sconfitta di Como. Parole e rabbia determinata dalla frustrazione del momento e dalla paura di perdere quello che fino a pochi giorni fa sembrava un obiettivo concreto, certo, ma anche chiari segnali di un amore che sta pian piano calando.