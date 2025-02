Scommetteva sulle sue partite: pandemonio in Serie A | I giudici hanno già emesso il verdetto

Il giocatore è stato scoperto a scommettere sulle partite che disputava, i giudici hanno emesso una sentenza pesante nei suoi confronti

Il Milan attuale sta vivendo una stagione altalenante. I tifosi sono esausti di assistere a una costante montagna russa di risultati, tra vittorie entusiasmanti e passi falsi sconcertanti. I due trionfi nel derby, uno dei quali è valso la conquista della Supercoppa Italiana, o il successo di Madrid contro il Real, hanno fatto sperare che una svolta potesse verificarsi.

Dopo queste notti magiche non è arrivato il salto di livello di un gruppo che ha qualità tecniche importanti ma che non ha ancora trovato un’amalgama convincente in campo, con il quarto posto distante che ne è la conseguenza.

L’eliminazione dalla Champions per mano di un Feyenoord che, sulla carta, era inferiore ha gettato nello sconforto l’ambiente rossonero che aveva avuto un momento di sussulto dopo l’addio di Fonseca e la scelta di Conceicao come nuovo allenatore.

Cinque anni con Pioli hanno concesso al club di ritornare a vincere lo Scudetto e a raggiungere una semifinale di Champions, traguardi che sembravano un miraggio prima dell’approdo in panchina del mister emiliano.

Scommetteva sulle partite che disputava, il campionato è falsato

Tra i protagonisti di quel ciclo va annoverato Sandro Tonali che è stato venduto nell’estate 2023 al Newcastle per una cifra irrinunciabile, nonostante il giocatore avesse dichiarato la propria fedeltà ai colori rossoneri.

Il regista, anche della Nazionale, è stato squalificato poco dopo a causa di uno scandalo che lo ha coinvolto. Fabrizio Corona ha raccontato di recente, come si evince nel video contenuto nel tweet che segue, che si fosse fatto ammonire più di dieci volte in una stagione, consentendo alle persone vicine di poter vincere e scommettere su di lui.

Un anno fermo, il giocatore di Serie A è stato costretto a non giocare

Una sanzione esemplare quella inflitta del giudice sportivo che ha impedito all’azzurro di poter scendere in campo nella stagione precedente, per uno stop forzato che ha rischiato di influire su una carriera in rampa di lancio.

Il centrocampista ha ammesso i propri sbagli, si è fatto trovare pronto al suo rientro e adesso è tra i baluardi del commissario tecnico Luciano Spalletti, in vista dei Mondiali del 2026.