L’ora del grande salto è giunta | Il fantasista dice sì alla Juve: al servizio di Motta dalla prossima estate

L’esperto e duttile giocatore dice sì alla Juventus. Dalla prossima estate sarà a disposizione di Thiago Motta. Colta l’occasione della vita.

L’eliminazione dalla Champions League concretizzatasi mercoledì sera nella gara di ritorno del playoff contro i non temibilissimi olandesi del Psv Eindhoven è ferita che in casa Juventus impiegherà certamente un po’ di tempo per rimarginarsi.

Data per favorita per il passaggio del turno, anche alla luce della vittoria per 2-1 ottenuta nella gara d’andata giocata all’Allianz Stadium lo scorso 11 febbraio, la Vecchia Signora ha tristemente fallito l’obiettivo dell’accesso agli ottavi di finale venendo estromessa in malo modo dalla massima manifestazione continentale per club.

Con lo scudetto distante attualmente dieci punti e un’Europa abbandonata prematuramente, ai bianconeri non resta che concentrare tutte le proprie energie sul raggiungimento di un posizionamento Champions che renderebbe comunque solo meno amara una stagione destinata a finire presto nel dimenticatoio.

Una stagione, la cui amarezza potrà essere messa da parte solo a partire dalla prossima, che neanche l’eventuale vittoria della 16esima Coppa Italia della storia della società potrà addolcire più di tanto. Lo sconcerto all’ombra bianconera della Mole è putroppo, ora come ora, dilgante… vedremo come risponderà la squadra nelle prossime settimane.

Juventus, sacrifici in vista in caso di mancata qualificazione in Champions

Con l’eliminazione dalla Champions League patita mercoledì sera per mano del Psv Eindhoven ancora da digerire, la Juventus del presidente Ferrero ha iniziato a guardare con sempre più attenzione alla prossima stagione con la speranza, da trasformare in realtà mediante l’ottenimento di un piazzamento nelle prime quattro posizioni della classifica, di giocare nella massima competizione continentale per il secondo anno di fila.

Attualmente in piena lotta, insieme a Lazio, Fiorentina, Milan e Bologna, per il quarto posto che vorrebbe dire qualificazione, la società bianconera ha infatti tutte le intenzioni di rientrare nel gruppo delle migliori 36 squadre d’Europa per il secondo anno consecutivo. Restare fuori da tale gruppo è scenario al momento ovviamente non contemplato dal club piemontese che, stando a quanto emerso in queste ore, avrebbe comunque cominciato a mettere in conto i sacrifici da attuare in caso di mancato ottenimento del pass per l’edizione 2025-2026 della Champions League. La vendita di alcuni gioielli della rosa di Thiago Motta (Yildiz, Vlahovic e Cambiaso su tutti) sarebbe, in tal senso, l’unica via percorribile per ovviare ai mancati introti Uefa.

Juventus, idea Zaccagni dalla Lazio: il classe ’95 potrebbe prendere il posto d Yildiz

Intenzionata, come detto, ad ottenere la qualificazione alla fase campionato della Champions League per il secondo anno di fila, la Juventus del direttore sportivo, Cristiano Giuntoli, guarda già al calciomercato estivo e mette nel mirino il jolly offensivo della Lazio, Mattia Zaccagni. Con la seria possibilità di dover sacrificare vari pezzi da 90 come Yildiz in caso di mancato accesso all’Europa dei grandi, la Vecchia Signora, stando a quanto emerso recentemente, avrebbe infatti puntato i fari sul classe ’95 biancoceleste per sopperire all’eventuale partenza dell’attaccante turco.

Vicinissimo ai 30 anni, che compirà il prossimo 16 giugno, l’ex Hellas Verona accoglierebbe ovviamente volentieri il passaggio in bianconero il quale, senza alcun dubbio, rappresenterebbe per la sua carriera un importantissimo salto di qualità. Chiaramente, il trasferimento a Torino di Zaccagni potrebbe concretizzarsi anche in caso di mancata cessione di Yildiz, ma queste sono situazioni che avremo modo di approfondire nei prossimi mesi. Non ci resta quindi che aspettare per saperne di più.