Trascinano tutta la Serie A in tribunale: al via il maxi processo | Imposto il blocco immediato

Non hanno intenzione di restare in silenzio, faranno valere le proprie ragioni in tribunale, trema tutta la Serie A

Nell’ultimo turno di Serie A l’Inter ha sorpassato il Napoli, approfittando della sconfitta dei partenopei a Como. Inzaghi si prepara per lo scontro diretto con un punto in più in classifica e con la ghiotta occasione di allungare in vetta, approfittando della flessione degli uomini di Conte, reduci da soli tre punti raccolti in quattro partite.

In corsa per lo Scudetto è tornata con prepotenza anche l’Atalanta che ha dominato l’Empoli e cancellato la cocente eliminazione in Champions. I bergamaschi potrebbero approfittare del big match del Maradona per avvicinarsi alla testa della graduatoria.

Discorso analogo per una Juventus che ha conquistato il quarto successo di fila in campionato e ha ritrovato un Dusan Vlahovic decisivo, con un posto da titolare che è stato ripagato con la rete che ha consentito ai bianconeri di passare corsari a Cagliari.

Ma la squadra più in forma di questo inizio di 2025 è la Roma che ha battuto in scioltezza il fanalino di coda Monza e ottenuto il decimo risultato utile di fila. I giallorossi sono a due punti dalla Fiorentina, sesta e in crisi.

La lotta per evitare la discesa in Serie B si fa sempre più agguerrita

In zona retrocessione preoccupa la posizione dell’Empoli, che non vince da undici gare. I toscani sono in emergenza e sono in cerca di una svolta, che potrebbe arrivare con l’esonero di D’Aversa.

Fatto che è avvenuto a Parma, con Chivu che ha debuttato nel migliore dei modi sulla panchina degli emiliani, battendo in un acceso derby un Bologna ostico e lanciato in zona Europa.

Il problema sarà risolto in tribunale, i rapporti sono ai ferri corti

Serie A che è trasmessa da Dazn. La Lega si impegna nella battaglia contro la pirateria. Nelle ultime ore ha fatto scalpore ciò che è avvenuto a riguardo in Spagna, con Cloudflare che ha deciso di fare causa alla Liga.

Il giornalista Mirko Nicolino, tramite il suo profilo X, ha riportato che sono state bloccate due piattaforme che trasmettevano i contenuti in modo illegale, con oltre 400mila utenti unici al mese. L’azienda potrebbe intentare la stessa causa nei confronti della Lega di Serie A.