“80 milioni? Ecco a te” | Giuntoli, proposta irrinunciabile messa sul tavolo e affare chiuso: la rivoluzione è iniziata

Offerta da 80 milioni di euro messa sul tavolo e affare chiuso. Cristiano Giuntoli dà il via alla rivoluzione in casa Juventus.

Se da un lato c’è una Juventus che ancora si morde le mani per l’amara eliminazione patita in Champions League a casua della disfatta contro il Psv Eindhoven, dall’altro ce n’è un’altra che guarda al positivo e gioisce per le quattro vittorie consecutive ottenute nelle ultime quattro gare di campionato disputate.

Quattro vittorie di fila, ottenute contro Cagliari, Inter, Como ed Empoli, che hanno permesso agli uomini di Thiago Motta di issarsi in quarta posizione con 49 punti, a più due sulla Lazio di Marco Baroni e a meno otto dal primo posto dell’Inter di Simone Inzaghi.

Un primo posto, quello attualmente in mano ai nerazzurri, che, lontanissimo fino a poche settimane fa, per i bianconeri potrebbe clamorosamente avvicinarsi nei prossimi giorni in caso di affermazione contro l’Hellas Verona nel posticipo di lunedì sera e di pareggio tra Napoli e Inter nel big match del Maradona, fissato per le 18.00 di sabato.

Qualora questi scenari si concretizzassero, la Vecchia Signora porterebbe infatti a meno sei il distacco dalla vetta che, come detto impensabile fino a poco tempo fa, tornerebbe prepotentemente nelle sue possibilità. L’ultima parola, ovviamente, spetta come sempre al campo, ma Vlahovic e compagni hanno ora tutte le carte in regola per poterci provare.

Juventus, Yildiz via anche in caso di qualificazione in Champions

Con la speranza, come detto, di tornare clamorosamente in corsa per quello scudetto che sulla sponda bianconera del Po manca ormai da ben cinque anni, la Juventus del presidente Ferrero guarda anche alla prossima stagione e inizia a pensare a quali potrebbero essere le mosse da attuare in estate sul mercato tanto in entrata quanto in uscita. L’intento della società bianconera è chiaramente quello di rendere sempre più competitiva la rosa di Thiago Motta che, rafforzabile in buona parte coi soldi garantiti dall’Uefa in caso di qualificazione in Champions League, potrebbe anche perdere qualche pezzo pregiato come Kenan Yildiz.

Richiestissimo soprattutto in Premier League, il turco, che nei piani del suo allenatore è centralissimo, potrebbe infatti lasciare Torino anche in caso di accesso alla massima competizione continentale per club qualora negli uffici della Continassa dovessero pervenire offerte da 80-90 milioni di euro. Cifre decisamente importanti, queste, che Giuntoli potrebbe utilizzare per dare il via a una nuova rivoluzione in casa Juve.

Il Chelsea piomba su Yildiz: pronti 80 milioni per accontentare la Juve

Pezzo da 90 del gruppo di Thiago Motta, del quale risulta essere il quarto giocatore più utilizzato fin qui dal tecnico, Kenan Yildiz, come detto, potrebbe lasciare la Juventus al termine del campionato per trasferirsi in Inghilterra e giocare in Premier League dalla prossima stagione.

Stando infatti a quanto riferito recentemente da Sport.fr, il talento turco sarebbe finito nel mirino del Chelsea di Enzo Maresca che, attualmente in piena corsa per un posto in Champions League, avrebbe intenzione di bussare alla porta della Vecchia Signora nelle prossime settimane. Forti di una disponibilità ecomomica fuori dal comune, i Blues sono pronti a mettere sul piatto gli 80 milioni di euro richiesti dalla società piemontese per lasciare partire il suo gioiello. Salvo ripensamenti futuri, dal prossimo 1 luglio Yildiz non dovrebbe quindi più essere un giocatore della Juve. Vedremo, ad ogni modo, cosa accadrà in estate.