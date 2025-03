Non vestirà il bianconero il prossimo anno | Società e allenatore hanno deciso: scartato per puntare su altri profili

Il giocatore non vestirà il bianconero la prossima stagione. Società e allenatore hanno deciso di scartarlo per puntare su altri obiettivi.

Messa in archivio la 26esima giornata, conclusasi col posticipo di lunedì sera che ha visto la Roma di Claudio Ranieri battere 4-0 l’ormai virtualmente retrocesso Monza di Alessandro Nesta, la Serie A guarda già al prossimo fine settimana e si prepara a mandare in scena il 27esimo turno di campionato che avrà inizio venerdì alle 20.45 con l’anticipo Fiorentina-Lecce.

Una giornata di campionato, quella in programma a cavallo tra la fine di febbraio e l’inizio di marzo, in cui l’attenzione di tifosi e appassionati sarà concentrata ovviamente su Napoli-Inter delle 18.00 di sabato e Milan-Lazio delle 20.45 di domenica.

Due appuntamenti da non perdere, quelli appena menzionati, ai quali guarderà sicuramente con grande attenzione anche la Juventus di Thiago Motta che, reduce dalla sofferta vittoria di Cagliari, ottenuta grazie a un gol di Dusan Vlahovic (che dovrebbe salutare a fine stagione), potrebbe clamorosamente rientrare nella corsa scudetto in caso di pareggio tra partenopei e meneghini e di affermazione casalinga sull’Hellas Verona lunedì sera.

Qualora queste ipotesi diventassero realtà, la Vecchia Signora, tenendo chiaramente sempre in considerazione anche l’Atalanta di Gian Piero Gasperini, anch’essa in piena corsa per il tricolore, si ritroverebbe infatti con appena sei punti di distanza dalla vetta della classifica la quale, con undici partite ancora da giocare, diverrebbe inevitabilmente obiettivo non più irraggiungibile.

Vlahovic, ma non solo: anche un altro giocatore dice addio al bianconero

Autore del gol che ha permesso alla sua Juve di uscire da Cagliari con tre punti preziosissimi, Dusan Vlahovic, com’è noto ormai da tempo, dovrebbe svestire la casacca della Vecchia Signora a fine stagione per andare a cercare nuove fortune altrove. Un addio, quello al bianconero del centravanti serbo, che, con molta probabilità, non dovrebbe essere l’unico.

Anche Lorenzo Lucca, che di bianconero veste quello dell’Udinese, dovrebbe infatti dire addio alla maglia a strisce verticali del club friulano la prossima estate. Nonostante le scuse arrivate dopo i fatti di Lecce, che lo hanno visto appropriarsi di un calcio di rigore la cui battuta spettava a Thauvin, il centravanti ex Pisa ed Ajax verrà, stando almeno a quanto emerso in questi giorni, messo sicuramente in vendita dalla società del patron Pozzo la quale, intenzionata comunque a far cassa con la sua cessione, dovrebbe chiedere per lui almeno 30 milioni di euro.

La Juventus rivaluta Lucca: il dopo Vlahovic potrebbe non essere il bomber dell’Udinese

Chiamata a sostituire quanto prima Dusan Vlahovic che, come detto, con molta probabilità dovrebbe lasciare Torino a fine stagione, la Juventus del direttore sportivo, Cristiano Giuntoli, continua a sondare il terreno alla ricerca del profilo giusto da inserire in rosa al posto del serbo la prossima stagione. Vari nomi sono presenti già da tempo sul taccuino del dirigente ex Napoli, tra cui quello del succitato Lorenzo Lucca che, seguito anche nel corso della scorsa estate, avrebbe, però, perso recentemente posizioni nella lista dei desideri del club piemontese.

Il comportamento tenuto dal classe 2000 in occasione del rigore scippato a Thauvin venerdì scorso a Lecce, non è infatti piaciuto particolarmente alla Vecchia Signora che, intenzionata a rinforzarsi con elementi maturi non solo tecnicamente e tatticamente, ma anche caratterialmente, starebbe valutando se tenerlo ancora in considerazione oppure no. Al momento è ovviamente presto per parlare di rinuncia a Lucca da parte della società del presidente Ferrero, ma è chiaro come il suo interesse nei confronti del giocatore si sia inevitabilmente ridimensionato dopo quanto accaduto in Salento lo scorso fine settimana. Ad ogni modo, nelle prossime settimane dovremmo sicuramente saperne di più.