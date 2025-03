Napoli, ecco il bomber per la Champions | ADL ha dato il via alla campagna di rafforzamento: c’è il sì dell’ex Serie A

Aurelio De Laurentiis ha inizato a rinforzare il suo Napoli in vista della Champions del prossimo anno. Preso per Conte un ex Serie A.

Secondo in classifica con 56 punti, a meno uno dalla capolista Inter che affronterà sabato alle 18.00 nello scontro diretto del Maradona, il Napoli di Antonio Conte lavora sui campi di Castel Volturno per preparare al meglio quella che potrebbe essere la partita più importante della sua stagione.

Una partita, quella contro i nerazzurri di Simone Inzaghi, che, sebbene non decisiva ai fini della conquista dello scudetto, rappresenta un appuntamento ovviamente da non fallire per i partenopei che, scivolati inaspettatamente a Como lo scorso fine settimana, vogliono riappropriarsi subito della prima posizione, occupata meritatamente fino a pochi giorni fa.

Battere la Beneamata del tecnico piacentino, che giunge all’ombra del Vesuvio dopo il 2-0 interno rifilato in Coppa Italia alla Lazio di Marco Baroni, non sarà chiaramente facile per Lukaku e compagni i quali, pronti a essere spinti dal calore dei propri sostenitori, hanno indubbiamente tutte le carte in regola per poter far male alla formazione meneghina.

I favori del pronostico, potremmo dire, sorridono leggermente ai padroni di casa che, sicuramente più riposati degli avversari, giungenti come detto in Campania dopo l’impegno infrasettimanale di coppa, potrebbero sfruttare questo piccolo vantaggio per portare a casa l’intera posta in palio. Ovviamente parliamo di un’ipotesi che lascia inevitabilmente il tempo che trova; l’ultima parola, infatti, spetta come sempre al campo.

Il Napoli bussa di nuovo alla porta dello United: non per Garnacho stavolta

In contatto fino a poche settimane fa per trattare l’acquisto, poi sfumato, di Alejandro Garnacho da parte dei partenopei, Napoli e Manchester United potrebbero presto rincontrarsi per valutare la fattibilità di un affare, stavolta non riguardante l’esterno argentino, per un giocatore dei Red Devils sul quale avrebbe da poco messo gli occhi il club campano.

Un giocatore, con un passato recente in Serie A, che, arrivato in Inghilterra per compiere il tanto desiderato salto di qualità, ha purtroppo tradito miseramente le attese rivelandosi, forse anche a causa di un ambiente non particolarmente sano (lo United, ricordiamo, è 14esimo in Premier League, a meno 13 dal quarto posto), un acquisto quasi insensato, visti i numeri decisamente al di sotto delle aspettative.

Napoli, contatti con il Manchester United per Hojlund: l’ex Atalanta verso il ritorno in Serie A

Legatosi al Manchester United nell’estate 2023 per un complessivo di 80 milioni di euro confluiti nelle casse dell’Atalanta, che nell’estate 2022 ne aveva spesi 17 per prelevarlo dallo Sturm Graz, Rasmus Hojlund potrebbe tornare in Serie A la prossima estate per vestire la maglia azzurra del Napoli. Desideroso di rinforzarsi in vista della quasi certa partecipazione alla fase campionato della Champions League 2025-2026, la società campana, stando a quanto riferito in Inghilterra da talkSPORT, avrebbe infatti intenzione di riportare in Italia l’ex centravanti della Dea.

L’intento di Aurelio De Laurentiis è quello di spendere non più di 30 milioni di euro per il bomber danese classe 2003 che, pronto a rinascere nel massimo campionato italiano, dovrebbe essere acquistato con una parte dei soldi ottenuti dalla vendita al Paris Saint Germain di Khvicha Kvaratskhelia. L’interesse dei Red Devils per Victor Osimhem dovrebbe, invece, rappresentare un’operazione completamente slegata da quella che potrebbe portare Hojlund all’ombra del Vesuvio.