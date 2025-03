“Addio alla Roma”: Dybala ammette tutto | Una scelta fatta con il cuore e non per i soldi

Dybala confessa che sta pensando di lasciare la Roma, panico tra i tifosi, il destino appare già scritto

Nella risalita della Roma è importante il contributo di Paulo Dybala che ha trovato la totale fiducia da parte di mister Claudio Ranieri che lo ha considerato centrale nel suo progetto tecnico, tanto da dichiarare di non volere fare a meno di lui anche quando non è al meglio delle sue condizioni fisiche, certo che una sua giocata possa indirizzare la partita a favore dei giallorossi.

Un rapporto di stima reciproca quello che si è instaurato tra l’esperto allenatore e il talento argentino che si sta esprimendo ad alti livello e dando un aiuto fondamentale a recuperare una stagione che era partita nel peggiore dei modi.

La Roma non perde da quasi tre mesi, è reduce da quattro vittorie di fila in Serie A che le hanno consentito di scavalcare il Milan e portarsi a due soli punti dalla zona europea, un traguardo che pareva lontanissimo al termine del girone d’andata.

I capitolini hanno anche conquistato il pass per gli ottavi di finale di Europa League, al termine di due sfide equilibrate in cui hanno avuto la meglio del Porto, trascinati proprio da Dybala che ha messo a segno una splendida doppietta nel match di ritorno disputatosi all’Olimpico.

Dybala e il suo addio dalla Roma, svelate le sue intenzioni

E proprio il fantasista sudamericano ha rilasciato, di recente, un’intervista a CBS Sports in cui ha raccontato alcuni retroscena riguardo a ciò che è accaduto la scorsa estate, quando il giocatore sembrava a un passo da lasciare la Capitale per trasferirsi in Arabia.

Quando l’addio pareva imminente, è arrivata, a sorpresa, la scelta di rinunciare a un ingaggio faraonico per continuare a giocare per la squadra che ha puntato su di lui quando è stato scaricato dalla Juventus, consentendo lui di rilanciarsi.

La scelta di Dybala è chiara, ecco le sue motivazioni

Dybala ha spiegato cosa lo ha portato a prendere questa decisione: “È stata un’estate calda, sono stato vicino all’addio ma parlando con mia moglie e la mia famiglia ci siamo trovati tutti d’accordo sul fatto che non fosse il momento di lasciare la Roma, la città e il calcio europeo. Sentivo di poter dare ancora qualcosa in più”.

Ciò non esclude che una situazione analoga possa ripresentarsi nelle prossime sessioni di mercato, con la scelta che, stavolta, potrebbe essere diversa.