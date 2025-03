Reijnders, rinnovo e addio: il futuro non è a Milano | Operazione conclusa per guadagnare dalla cessione

Il futuro di Reijnders è delineato, ha rinnovato con il Milan ma si prepara a essere ceduto, i rossoneri stanno per incassare una cifra importante

Tra le poche note liete di questa deludente stagione del Milan va menzionato Tijjani Reijnders. L’olandese, arrivato nell’estate 2023 dall’Az Alkmaar ha superato la doppia cifra, grazie a una posizione più avanzata rispetto alla posizione in mediana della passata stagione e ha mostrato un notevole feeling con la rete, grazie alla sua capacità di inserirsi negli spazi.

I rossoneri si preparano a una rivoluzione la prossima estate, con alcuni senatori che potrebbero lasciare il club, da Theo Hernandez a Rafael Leao, con cessioni di rilievo che serviranno per finanziare operazioni in entrata per riportare entusiasmo in un ambiente che appare demotivato.

La squadra è sprofondata al nono posto in classifica in Serie A e si trova, al momento, fuori dalle competizioni europee. Accantonato l’obiettivo di qualificarsi alla prossima Champions League, ora si punta a salvare l’onore.

Per farlo servirà una reazione d’orgoglio, cercando di dare un senso diverso alla stagione, battendo l’Inter nel doppio scontro che vale l’accesso alla finale di Coppa Italia, in un’annata in cui i rossoneri hanno mostrato di sapere giocare alla pari dei cugini.

Reijnders sta per rinnovare con il Milan ma il suo futuro potrebbe non essere in rossonero

E proprio Reijnders ha siglato la rete che è valsa un punto nell’ultimo derby della Madonnina e sta per firmare il proprio rinnovo con il club sino al 2030, con un aumento di stipendio che dovrebbe aggirarsi intorno ai 3 milioni e mezzo.

Nel contratto non sarà inserita nessuna clausola, aspetto che potrebbe favorire una monetizzazione maggiore in caso di una futura cessione, con diversi top club europei che lo avrebbero messo nel mirino, dal Manchester City al Chelsea.

Cosa fa propendere per la partenza di Reijnders nella prossima sessione di mercato

Non poter disputare la prossima Champions potrebbe generare un certo malumore a un giocatore che si merita i palcoscenici più prestigiosi, dato un rendimento in costante crescita.

L’attuale ingaggio che percepisce sarà aumentato ma sarà sempre inferiore a quanto potrebbe ricevere altrove, ulteriore dettaglio che non fa escludere che possa salutare il Milan la prossima estate, con la dirigenza che porterebbe a casa una ricca plusvalenza, dopo averlo valorizzato al massimo.