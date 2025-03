Lo aveva scartato in estate, ora lo vuole a tutti i costi | Motta, cambio di idea radicale sul giocatore: è da Juve

Thiago Motta cambia idea sul giocatore e convince Giuntoli. Da scarto estivo a giocatore sul quale puntare in futuro. È da Juve.

Dopo il 3-1 interno ottenuto lo scorso 17 settembre nella prima gara della fase campionato della nuova Champions League, la Juventus di Thiago Motta batte nuovamente (2-1) il Psv Eindhoven di Peter Bosz all’Allianz Stadium e guarda con grande fiducia alla gara di ritorno in programma al Philips Stadion mercoledì prossimo.

Appuntamento importantissimo, quello della prossima settimana in terra olandese, prima del quale i bianconeri saranno però chiamati al difficile match interno di campionato contro l’Inter di Simone Inzaghi, che giungerà a Torino domenica sera in occasione della 25esima giornata.

Battere la Beneamata, impegnata nella corsa scudetto insieme a Napoli e Atalanta, sarebbe ovviamente una doppia soddisfazione per la Vecchia Signora la quale, non solo metterebbe i bastoni tra le ruote ai rivali di sempre, ma conquisterebbe anche tre punti preziosissimi per la corsa a un posto in Champions League.

Restare fuori dalla massima competizione continentale è infatti scenario che, come spesso sottolineato recentemente, la società piemontese non vuole assolutamente si concretizzi. La concorrenza di Lazio, Fiorentina, Milan e Bologna è più viva che mai, pertanto Vlahovic e compagni dovranno sbagliare il meno possibile da qui alla fine della stagione per conquistare il pass per la fase campionato della Champions 2025-2026.

Motta non rinucia più a McKennie: da esubero a pezzo da 90 della Juventus

Se martedì sera la Juventus è riuscita a battere 2-1 il Psv Eindhoven di Peter Bosz nell’andata del playoff di Champions League, il merito è anche di Weston McKennie. In gol al 34′ del primo tempo con un bolide di destro da distanza ravvicinata, il centrocampista statunitense si sta confermando sempre più, a suon di ottime prestazioni, uno dei migliori profili della rosa di Thiago Motta.

Considerato un esubero fino a pochi mesi fa, il classe ’98 si è preso la titolarità nelle scelte del tecnico italo-brasiliano e sembra destinato a non perderla più. Investito anche del grado di capitano, il 26enne texano è ora a tutti gli effetti un jolly tuttofare sempre pronto a mettersi a disposizione della squadra.

La Juventus blinda McKennie: si va verso il prolungamento fino al 2029

Centralissimo, come detto, nei piani di Thiago Motta, che ha fatto capire di volerlo a tutti i costi in rosa anche nel prossimo futuro, la Juventus del direttore sportivo, Cristiano Giuntoli avrebbe iniziato a gettare le basi per il prolungamento fino al 2028 (o 2029), con conseguente aumento d’ingaggio, del contratto di Weston McKennie.

Attualmente in scadenza nel 2026, il legame tra la Vecchia Signora e il centrocampista americano, stando a quanto riferito da Tuttosport, dovrebbe essere prolungato di tre o quattro anni alla luce delle ottime prestazioni offerte negli ultimi mesi. In una Juventus ancora alla ricerca di una vera e propria identità, il classe ’98 sembra infatti essere al momento una delle poche certezze nei piani dell’allenatore ex Bologna e Spezia che, sebbene tuttora criticato da una buona parte di tifosi bianconeri, può quantomeno prendersi i meriti di aver rigenerato un giocatore che la società aveva messo sul mercato la scorsa estate.