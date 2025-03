Ghisolfi, concorrenza battuta sul nascere e affare chiuso: a Roma uno dei migliori del campionato | In giallorosso dall’1 luglio

La Roma della famiglia Friedkin dà il via alla campagna di rafforzamento per la prossima stagione. Il ds Ghisolfi ha piazzato il primo colpo.

Reduce dall’importantissima vittoria interna in rimonta ottenuta domenica pomeriggio contro il Como di Cesc Fabregas, la Roma di Claudio Ranieri si prepara all’ultima parte di stagione con il chiaro obiettivo di raggiungere un piazzamento europeo, impensabile fino a pochi mesi fa.

Dopo una prima parte di stagione a dir poco disastrosa, caratterizzata dagli esoneri di De Rossi e Juric e dalle dimissioni dell’ormai ex Ceo, Lina Souloukou, i giallorossi, in seguito all’avvento in panchina del poc’anzi menzionato tecnico romano, hanno saputo riattaccare la spina tornando prepotentemente in corsa per un posto in Europa.

Le quattro vittorie consecutive ottenute fin qui in campionato contro Como, Monza, Parma e Venezia hanno infatti portato Dybala e compagni a ridosso della zona Europa League che, lontanissima fino a diverse settimane fa, è ora decisamente alla loro portata.

L’obiettivo stagionale dei capitolini, ovviamente, rimane la qualificazione in Champions League che, purtroppo difficilmente raggiungibile tramite il campionato, potrebbe comunque essere conquistata mediante la vittoria di quell’Europa League solamente sfiorata nelle ultime due edizioni (sconfitta in finale contro il Siviglia nel 2023, eliminata dal Bayer Leverkusen nel 2024).

Roma, sguardo alla prossima stagione: il ds Ghisolfi è già al lavoro

Lontassima, come detto, nonostante la grande risalita, dal quarto posto che vorrebbe dire qualificazione alla fase campionato della Champions League 2025-2026, la Roma del direttore sportivo, Florent Ghisolfi guarda già alla prossima stagione e inzia ad annotare sul proprio taccuino i nomi di vari elementi che potrebbero far comodo alla causa giallorossa.

Vari nomi, che verranno chiaramente messi a disposizione del successore di Claudio Ranieri a partire dalla prossima estate, i quali dovranno contribuire in maniera concreta all’ottenimento del pass per la massima competizione continentale per club che, ricordiamo, all’ombra giallorossa del Colosseo manca dal terzo posto della stagione 2017-2018.

Roma, occhi su De Winter: l’esterno belga del Genoa piace anche all’Inter

Già al lavoro, come anticipato, per la stagione 2025-2026, la Roma della famiglia Friedkin potrebbe presto bussare alla porta del Genoa per valutare l’acquisto di Koni De Winter. Pezzo pregiato del Grifone (col quale ha fin qui segnato tre gol in 16 presenze tra Serie A e Coppa Italia), nonché del massimo campionato nostrano, il difensore belga è infatti uno dei principali obiettivi della Lupa per la prossima annata.

Valutato dal club ligure tra i 15 e i 20 milioni di euro, l’ex Empoli e Juventus, stando a quanto riferito da Asromalive.it, sarebbe quindi finito anche nel mirino dell’Inter di Beppe Marotta che, desiderorsa di ringiovanirsi e allo stesso tempo rinforzarsi, potrebbe rappresentare uno scomodo avversario per il direttore sportivo dei capitolini, Ghisolfi, il quale, ad ogni modo, è pronto a giocare d’anticipo per battere la concorrenza dei nerazzurri e far vestire di giallorosso De Winter dal prossimo 1 luglio.