“Sono stanco di lottare per il quinto posto, me ne vado” | Ghisolfi, altro che rinnovo: saluta la Roma per vincere la Champions

Il rinnovo con la Roma non ci sarà. Il direttore sportivo, Ghisolfi ha chiarito la sua posizione. Lascerà il club per vincere la Champions.

Tornata prepotentemente in corsa per il quarto posto che garantisce l’accesso alla fase campionato della Champions League 2025-2026, la Roma di Claudio Ranieri continua a lavorare sui campi di Trigoria per farsi trovare pronta all’appuntamento esterno di sabato 29 marzo contro il Lecce di Marco Giampaolo, valevole per la 30esima giornata di Serie A.

Appuntamento, quello dello Stadio Via del Mare, al quale i capitolini arriveranno col chiaro intento di portare avanti la propria striscia di risultati utili consecutivi, fatta al momento di nove vittorie e tre pareggi nelle ultime 12 partite di campionato disputate.

Nove vittorie e tre pareggi di fila che, impensabili fino a pochi mesi fa, hanno consentito ai giallorossi di portarsi a ridosso della quarta posizione che, occupata attualmente con 53 punti dal Bologna di Vincenzo Italiano, dista appena quattro lunghezze.

Divario certamente colmabile, questo, che la Lupa sarà chiamata a colmare nelle prossime settimane per non rischiare di restare fuori dalla massima manifestazione continentale per club per il settimo anno di fila. Ricordiamo, infatti, che la Roma non ottiene il pass per la Champions dal terzo posto conquistato alle spalle di Juventus e Napoli nella stagione 2017-2018.

Roma, tra pass Champions e conferma dei big

Desiderosa, com’è noto, di tornare in Champions League a distanza di sei anni dall’ultima apparizione datata stagione 2018-2019, la Roma del direttore sportivo, Florent Ghisolfi pensa anche al futuro e inizia a gettare le basi per la stagione 2025-2026.

Una stagione, che inizierà nel prossimo mese di agosto, per la quale la società della famiglia Friedkin proverà innanzitutto a blindare quelli che sono i big dell’attuale rosa di Claudio Ranieri i quali, già richiestissimi sul mercato, dovranno essere trattenuti a tutti i costi per essere ancora più competitivi il prossimo anno.

Roma, in stallo il rinnovo di Svilar: il portiere serbo può finire al Bayern Monaco

Pezzo da 90 della Roma della famiglia Friedkin, che spera di giocare in Champions League nei prossimi mesi, Mile Svilar potrebbe clamorosamente lasciare la capitale qualora non dovesse trovare un accordo con la società per il rinnovo del contratto. Sebbene il rapporto con la società giallorossa riporti come data di scadenza quella del 30 giugno 2027, il portiere serbo avrebbe infatti fatto capire di essere pronto a fare le valigie nel caso in cui non gli venga riconosciuto un aumento di ingaggio ritenuto necessario alla luce della sua crescita.

Una situazione decisamente scomoda, questa, per il direttore sportivo Ghisolfi il quale, consapevole della fase di stallo in cui si trova al momento il discorso inerente al rinnovo del rapporto col classe ’99, dovrà resistere anche alle avance del Bayern Monaco che, intenzionato a sostituire quanto prima Neuer con un valido profilo, potrebbe convincere l’ex Benfica con una una proposta di ingaggio sicuramente superiore a quella dei capitolini e la chiara possibilità di lottare per la vittoria di titoli, tra cui la Champions League.