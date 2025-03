Il Real mette in scacco l’Inter: Marotta dice addio al top player | Accordo già formalizzato

Il club spagnolo sta già cominciando a pensare a come rinforzare la squadra in vista della prossima stagione, così come i nerazzurri.

Ci sono delle squadre che entrano nell’immaginario collettivo e che ci restano per sempre. A volte succede che lo fanno di prepotenza, a suon di vittorie e di bel gioco, altre compagini, invece, vengono amate dai propri tifosi per lo spirito di gruppo e l’unione di tutti gli interpreti che supera di gran lunga tutte le altre componenti.

L’Inter di Simone Inzaghi, in questi anni, ha dovuto affrontare mille vicissitudini, soprattutto dal punto di vista economico-finanziario, ma si è poi sempre ripresa alla grande, dando dimostrazione di grande qualità, soprattutto dal punto di vista umano e poi anche sotto quello tecnico.

Ora, la situazione economica e finanziaria del club, dopo il passaggio al Fondo Oaktree, è decisamente più tranquilla rispetto a qualche mese o anno fa, ma i tifosi dell’Inter sanno che non potranno comunque vedere arrivare i grandi campioni come è stato un tempo, tra la gestione Moratti e quella dei primi anni di Zhang.

Le fortune dell’Inter, però, passano attraverso una squadra che ogni anno riesce a portare a casa grandi successi, trofei e i relativi proventi dalle vittorie e dalla partecipazione, ormai fissa, alla Champions League. A fine anno il club nerazzurro, inoltre, potrà contare sul denaro incassato dal cammino nella nuova Coppa Campioni, con la speranza che si possa andare oltre i quarti di finale, e dal Mondiale per Club che si terrà in estate.

Mercato Inter, Marotta innamorato di un talento della nostra Serie A

Giuseppe Marotta, presidente dell’Inter, insieme al direttore sportivo, Piero Ausilio, sono stati bravissimi in questi anni a costruire squadre competitive, anzi, addirittura a migliorarle sempre, nonostante le ristrettezze economiche. Questo avveniva tramite una programmazione che riusciva a portare calciatori forti e utili alla causa, a parametro zero o comunque a prezzo di saldo.

In questo momento, per esempio, l’Inter ha già messo gli occhi da tempo su un grande protagonista del nostro campionato. Stiamo parlando di quel Nico Paz che a Como sta incantando e sta mostrando tutta la sua classe cristallina ed è capace di giocate che difficilmente si vedono nel nostro campionato.

Nico Paz, il patto tra Real Madrid e Como

Marotta e Ausilio farebbero carte false per assicurarselo, ma devono fare i conti con un cartellino che al momento è di proprietà del Como, ma può essere riacquistato dal Real Madrid che ha un diritto di recompera a meno di dieci milioni di euro. Secondo gli esperti di mercato di Sky Sport, infatti, i piani del Real complicano di molto quelli dell’Inter, proprio in relazione al talento argentino.

Le merengues, infatti, hanno sancito un patto con il Como che prevede la permanenza di Nico Paz alla corte di Fabregas per un altro anno, con il Real che rinuncerebbe ad esercitare la recompra già a giugno, rimandando tutto al 2026. Complicato, ora come ora, per l’Inter scalfire questo patto