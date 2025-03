“Io non ne ho bisogno”: Hamilton ha detto basta | Questa volta è davvero la fine

Dopo l’esordio deludente con la Ferrari, Lewis Hamilton interviene e dichiara di volere già dire basta, ecco le sue parole

Ci si aspettava molto di più da Lewis Hamilton che ha chiuso solo al decimo posto il Gran Premio di Australia. A 40 anni il sette volte campione del Mondo ha debuttato con la Ferrari ma a Melbourne non è riuscito a fare la gara che avrebbe desiderato, così come il nuovo compagno di scuderia, Charles Leclerc, che ha chiuso ottavo.

Le condizioni di bagnato della pista hanno influito sulla prestazione della Rossa, con un errore a livello di strategia. In Cina questo weekend è attesa una reazione immediata per non iniziare subito a perdere troppo terreno rispetto ai rivali.

Hamilton non ha a suo fianco in questa nuova avventura Peter “Bono” Bonnington, l’ingegnere di pista che ha seguito Lewis in Mercedes sin dal suo arrivo nel lontano 2013. Il britannico sperava che lo potesse seguire anche nel team di Maranello, per trovare un punto di riferimento in un ambiente del tutto nuovo.

Invece Hamilton sta cercando di dialogare con Riccardo Adami, con un team radio nelle prove libere in Cina che ha mostrato incomprensioni tra i due, fatto che conferma che il processo di adattamento è ancora in divenire.

Un rapporto che fa fatica a decollare, Hamilton non si aspettava questa partenza ad handicap

Hamilton è intervenuto ai microfoni di Sky e ha smorzato le voci su un malcontento dopo l’audio con l’ingegnere: “Il rapporto tra me e Bono ha richiesto anni per imparare a conoscerci. Riccardo e io stiamo andando molto d’accordo e quella è stata la nostra prima gara insieme. Abbiamo gestito il 90% di quelle senza problemi“.

I tifosi della Ferrari tirano un sospiro di sollievo ma si aspettano un cambio di passo immediato da parte del campione inglese.

Hamilton non ritiene necessario ricevere info mentre è in pista

Hamilton ha avuto come compagno di scuderia, in Mercedes, per tre anni George Russell che è partito conquistando il gradino più basso del podio nella nuova stagione, con il giovane Antonelli subito dietro in classifica.

Lewis ha parlato del suo rapporto con i team radio: “Ogni pilota richiede informazioni diverse. George, per esempio, ama ricevere molte informazioni, io non ho bisogno o non amo ricevere molte informazioni“.