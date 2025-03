Risultato deciso a tavolino: partita truccata in Serie A | l’Inter condannata per calcio scommesse

L’Inter ha rischiato una condanna per calcio scommesse, l’episodio è di lunga data ma è stato sotterrato dai media e dai vertici del calcio italiano

L’Inter è stata sottoposta, nell’ultimo periodo, a due diversi indagini che hanno costretto alcuni membri dello staff tecnico e della dirigenza a presentarsi in tribunale. L’inchiesta Doppia curva ha mostrato i rapporti diretti tra i capi del tifo organizzato nerazzurro e la squadra, con possibili sanzioni personali che potrebbero essere inflitte.

L’ex proprietà del club di Viale della Liberazione, la famiglia Zhang, ha dichiarato la bancarotta delle loro società poco dopo un servizio pubblicato dalla trasmissione di Rai3 Report, in cui sono emerse accuse di falso in bilancio.

In campo gli uomini guidati da Inzaghi sono in costante crescita e ancora in corsa in tre competizioni, con le stesse sensazioni positive che si respiravano 15 anni quando la formazione allenata da Josè Mourinho conquistò uno storico Triplete.

I nerazzurri si preparano anche alla prima edizione del Mondiale per club, a cui prenderanno parte insieme alla Juventus come rappresentante italiana, prima di una campagna acquisti che potrebbe rivoluzionare l’attuale organico.

La condanna per calcio scommesse non è mai avvenuta, l’Inter è stata scagionata

L’Inter è l’unico club italiano a non essere mai retrocesso in serie B. Nel lontano campionato 1982-83, quello successivo alla vittoria del Mondiale 1982 da parte della Nazionale azzurra, avvenne un episodio che portò il rischio di una condanna esemplare.

Alla 25esima giornata, a Marassi, l’Inter affrontava il Genoa, che era alla ricerca disperata di punti salvezza. Paolo Ziliani e Claudio Pea fecero uno scoop giornalistico a seguito di una gravissima combine tra le due compagini, colpevoli di aver scommesso sul pareggio ma un gol di Bagni a 5 minuti dalla fine che scatenò la bagarre negli spogliatoi.

Una bufera che finì per essere dissolta nel giro di poche ore

Il tutto fu filmato dalle telecamere ma il giorno dopo fu messo a tacere, con la paura di un calo delle vendite e con la Figc che non voleva ulteriori scandali dopo quello dell’anno precedente, sempre relativo al calcio scommesse.

Il procuratore Ferrari Ciboldi fu licenziato e la commissione disciplinare assolse entrambe le squadre e i calciatori coinvolti. Un fatto che è stato dimenticato ma che getta ulteriori macchie sul club che ha conquistato lo scorso maggio la seconda stella.