Juventus, definito il futuro di Giuntoli: lascia subito Torino | La società ha finito la pazienza

Juventus, tutto fatto per il futuro di Cristiano Giuntoli, oramai non ci sono dubbi: lascia Torino, persa la pazienza

L’obiettivo è quello di chiudere la stagione nella migliore maniera possibile: centrare il quarto posto che significa solamente una cosa, partecipazione alla prossima edizione della Champions League.

Anche se, a dire il vero, gli obiettivi prefissati ad inizio stagione dalla Juventus erano ben diversi da questi. Soprattutto perché la “Vecchia Signora”, già da febbraio, è stata eliminata da tutte le competizioni.

A pagarne le spese è stato Thiago Motta, sollevato dall’incarico poche settimane fa. Al suo posto Igor Tudor che avrà un compito tutt’altro che semplice: quello di risollevare un ambiente con il morale a terra.

Anche se l’italo-brasiliano potrebbe anche non essere l’unico ad essere mandato via. Nel mirino delle critiche e delle polemiche, infatti, ci è finito anche Cristiano Giuntoli. Il ds, a quanto pare, rischia sul serio.

Juventus, Giuntoli rischia dopo Motta: gli ultimi aggiornamenti

Arrivano importanti aggiornamenti per quanto riguarda il futuro di Cristiano Giuntoli. A rivelarlo, su ‘X’, ci ha pensato il giornalista Nick Semeraro. A quanto pare la posizione del direttore sportivo non sarebbe a rischio. Ma solamente in un caso: se il team bianconero dovesse raggiungere la qualificazione per la Champions League. Altrimenti le cose potrebbero prendere una piega ben diversa.

Nel frattempo, però, ci sono importanti novità a partire dalla prossima stagione: come suo braccio destro verrà promosso Matteo Tognozzi. A serio rischio, però, non ci sarebbe solamente Giuntoli ma anche tutti coloro che collaborano con l’attuale ds. Stretti collaboratori che, appunto, sembrano essere a rischio licenziamento.

Juventus, a fine stagione ci sarà una rivoluzione: cosa può accadere

Tra coloro che sono giudicati a serio rischio spicca il nome di Giuseppe Pompilio. Quest’ultimo, attualmente, ricopre il ruolo di vice direttore sportivo (ruolo che ricopriva anche in passato nel Napoli) di Giuntoli. La sua posizione è a serio rischio, proprio come il resto degli assistenti che lavorano nel club bianconero.

Una vera e propria rivoluzione si potrebbe verificare nella dirigenza. Stesso discorso vale anche per la rosa dove alcuni calciatori potrebbero fare le valigie e svuotare l’armadietto della Continassa. Per il momento, però, l’unico pensiero che conta è quello di fare bene in queste ultime giornate di campionato. Poi verranno sciolti tutti i dubbi del caso.