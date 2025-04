“Conte ha detto si”: il Napoli ormai è il passato | Futuro in un’altra big italiana

“Conte ha detto sì”, clamoroso colpo di scena riguardante il futuro del tecnico del Napoli: l’azzurro è oramai il passato

Nelle ultime settimane si sta parlando, anche in maniera abbastanza insistente, del futuro di Antonio Conte. Se fino a qualche mese fa sembrava che non ci fossero dubbi sulla sua permanenza a Napoli, adesso le cose sembrano essere cambiate.

Completamente. Il manager salentino, infatti, potrebbe lasciare dopo un solo anno il capoluogo campano. Secondo quanto annunciato da alcune fonti e media sportivi per via di possibili discussioni con il suo presidente, Aurelio De Laurentiis.

Ovviamente si tratta solamente di ipotesi visto che, di conferme ufficiali, non c’è assolutamente nulla. Le voci, però, in merito ad un suo addio iniziano ad intensificarsi sempre di più. Tanto è vero che il Napoli potrebbe, addirittura, rappresentare il passato per il mister.

Nel frattempo spicca un clamoroso retroscena riguardante, appunto, il suo futuro: “Conte ha già detto sì“. Segno del fatto che il tecnico sembrerebbe già orientato a fare le valigie ed a svuotare l’armadietto di Castelvolturno.

Conte, con il Napoli è già addio? “Ha già detto sì”

Antonio Conte potrebbe lasciare il Napoli. Questa, almeno, è la voce che arriva dai social network. In particolar modo da utenti tifosi della Juventus che sperano in un suo ritorno. Il tutto avrebbe davvero del clamoroso. Dopo essere stato una icona prima come calciatore e poi come allenatore, il salentino potrebbe ritornare molto presto in quel di Torino dove ha scritto pagine importanti di storia. Ovviamente il condizionale, mai come in questi casi, è più che d’obbligo.

Secondo quanto annunciato dal profilo “Gobbo Toscano” non ci sarebbero dubbi: “Antonio Conte pare abbia detto sì alla Juventus ed abbia già avvisato De Laurentiis nelle scorse ore“. Una notizia, ribadita in “esclusiva”, che però non ha alcuna fonte ufficiale dal punto di vista di media e quotidiani. Anche se, per la maggior parte degli utenti, sia bianconeri che azzurri questa potrebbe essere una vera e propria “fake news” visto che il suo contratto con i partenopei andrà in scadenza il 30 giugno 2027.

Conte, futuro ancora tutto da scrivere: cosa succederà a fine stagione

La cosa certa è che il suo unico pensiero, in questo momento, per il mister è quello di continuare a dare del filo da torcere all’Inter fino al termine del campionato.

I giochi, infatti, per la conquista del titolo nazionale sono ancora del tutto aperti. Poi, sicuramente, ci sarà una riunione con De Laurentiis per parlare di futuro.