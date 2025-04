Calciopoli, riaperto il processo: non pagherà solo la Juventus | L’inchiesta si espande a macchia d’olio

A distanza di anni il processo di Calciopoli è destinato a riaprirsi, condanne in vista anche per altri club, la Juventus chiede giustizia

In concomitanza con l’inaspettata vittoria dei Mondiali del 2006, il calcio italiano fu sconvolto dal caso Calciopoli che portò alla revoca dello scudetto e alla retrocessione in B della Juventus. Per i bianconeri una sanzione esemplare. La squadra allenata da Fabio Capello aveva dominato il campionato ed era l’organico nettamente più forte.

La rosa fu smantellata, nonostante la permanenza di alcuni neo laureati campioni del Mondo, che scelsero di scendere di categoria e di restare a Torino.

Ci sono voluti, poi, sei anni per tornare a vincere in Italia, con un ciclo vincente che porterà la Vecchia Signora a essere la padrona incontrastata per tutto lo scorso decennio.

Un momento drammatico per la squadra più titolata d’Italia e con il maggior numero di tifosi. Da lottare per la Champions League, contro i top club europei, a scendere in campo in stadi gremiti per l’occasione ma con una capienza limitata.

Un processo che va riaperto, altri club deve subire condanne esemplari

Il giornalista Franco Melli si è battuto negli anni successivi nel chiedere a gran voce che a pagare non fosse solo la Juventus. In particolar modo, le intercettazioni emerse nel 2010, mostravano analoghi illeciti commessi dall’Inter.

Dato che l’etica non deve mai andare in prescrizione, una condanna anche nei confronti dei nerazzurri sarebbe stata giusta. Delle pene aggiuntive non sono mai arrivate e la Juventus è stato il club che ha subito le conseguenze di un sistema marcio.

Franco Melli parla di riapertura del Processo Sportivo perchè secondo lui (e non solo) l’Etica non va in Prescrizione e quindi dopo i nuovi fatti usciti, sarebbe giusto che anche il Processo Sportivo si adeguasse e che venissero sanzionate le squadre che nel 2006 si erano salvate pic.twitter.com/lIqRfaWnGR — MarcoCentoni (@MarcoCento38849) April 9, 2025

La Juventus è stato l’unico club a pagare i fatti emersi con Calciopoli

Melli ha ribadito più volte quanto la condanna dipendesse dal piano di spodestare la Juventus dal trono. L’Inter ha avuto poi modo di inaugurare un ciclo vincente che ha raggiunto l’apice con la conquista del Triplete con José Mourinho in panchina.

Un’accusa che è condivisa da un numero cospicuo di tifosi bianconeri e che ha inasprito la rivalità con il club di Viale della Liberazione.