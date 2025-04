Arbitro aggredito in campo: squadra esclusa dal campionato | Sentenza senza precedenti

Una condanna pesantissima per la compagine nostrana che ora non dimenticherà facilmente quanto accaduto.

Il rapporto tra l’ambiente calcistico italiano e gli arbitri è sempre stato abbastanza conflittuale e i fischietti di gara, purtroppo, vivono costantemente sotto l’occhio del ciclone. Contestazioni, fischi, lamentele e rimproveri di ogni tipo si sentono e si vedono ogni domenica sui nostri campi.

L’introduzione del VAR non ha migliorato questo rapporto, anzi ha aumentato le polemiche e le discussioni attorno alla figura istituzionale degli arbitri e di chi li comanda o gestisce. Le tante telecamere presenti su un terreno di gioco, però, hanno di sicuro aumentato la sicurezza per i direttori di gara.

Ormai, soprattutto nella nostra Serie A, è rarissimo vedere episodi di aggressioni verso gli arbitri che possono godere di una sicurezza maggiore rispetto al passato. La violenza si limita a quella verbale, con alcune proteste e qualche parolaccia di troppo che i direttori di gara devono fronteggiare in alcune situazioni.

Ci sono sicuramente poi gli ambienti più caldi e non sono passate inosservate, per esempio, le recenti dichiarazioni dell’arbitro Guida, della Sezione di Napoli, che ha confessato di aver scelto di non arbitrare più le partite dei partenopei anche per salvaguardare la propria sicurezza e quella della propria famiglia all’esterno.

Arbitri, brutale aggressione nel campionato Under 17 siciliano

Episodi gravi di violenza verso gli arbitri, però, continuano a verificarsi nelle serie e categorie minori, ma soprattutto nei campionati giovanili. Qui, spesso, le partite vengono affidate a direttori di gara Under che non hanno esperienza e non possono nemmeno contare sulla sicurezza che hanno i colleghi dei campionati più seguiti.

Qualche giorno fa si è verificata un’aggressione vergognosa ai danni di un arbitro in un campionato italiano Under 17. Ora, come riporta il sito di Sky Sport, è arrivata una decisione forte e una condanna esemplare che difficilmente era stata presa in passato.

Under 17, stangata dopo l’aggressione

Maxi stangata, infatti, in Under 17 per la squadra RSC Riposto, che è stata esclusa dal campionato di categoria, con alcune squalifiche comminate ai suoi calciatori che arrivano anche fino al 2030. I giocatori della compagine siciliana avevano accerchiato e aggredito fisicamente, insieme ad altre persone entrate senza autorizzazione, il direttore di gara Diego Alfonzetti, 19enne della sezione di Acireale.

Il tutto, per fortuna, è stato interrotto dell’arrivo dei Carabinieri che hanno evitato il peggio. Un altro episodio di violenza nei confronti di un arbitro che aveva portato l’AIA, come prima reazione, a oscurare il proprio sito e denunciare l’ennesimo caso.