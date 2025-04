Gli arabi si comprano il calcio italiano: decidono loro le sorti del campionato | La FIGC abbassa la testa

Ancora una volta il denaro decide date e format delle nostre competizioni, ma non solo. La Federazione non può farci nulla.

Negli ultimi anni nel nostro calcio, ma non solo, è avvenuto un fenomeno che ha cambiato per sempre alcune abitudini e quello che ruota attorno al pallone nostrano. Risaputo è ormai il fatto che il denaro, gli sponsor e i grandi investitori, decidono format e date anche delle competizioni più importanti, sia quelle sotto il marchio Fifa, che quelle organizzate dall’Uefa e dalla nostra Figc.

In questo mondo che tanto abbiamo amato e che continuiamo a seguire e ad appassionarci sono entrati di prepotenza gli investitori arabi che hanno iniettato vagonate di milioni sul calcio italiano ed europeo. Lo hanno fatto tramite il mercato e con l’acquisto di calciatori importanti e vere e proprie star calcistiche, ma non solo.

Soprattutto in Liga e nella nostra Serie A, infatti, ci sono state delle competizioni che gli arabi hanno voluto organizzare a casa propria e per farlo hanno riempito di soldi le federazioni, in questo caso quella spagnola e quella italiana. Ed è così che, ormai da anni, la Supercoppa spagnola si gioca in Arabia Saudita, con la formula delle Final Four, semifinali e finale a gara secca.

Gli arabi hanno investito un sacco di soldi per vedere i grandi classici spagnoli tra Barcellona, Real Madrid e Atletico e non se ne sono pentiti. Un’idea vincente che è stata riproposta alla nostra Figc e Lega Serie A. Anche la Supercoppa italiana, quindi, negli ultimi due anni, è passata alla formula delle Final Four, con semifinali e finale che si sono giocate a gennaio in Arabia.

Supercoppa Italia, si rinnova la formula Final Four

Inter nel 2024, in finale contro il Napoli, e Milan quest’anno, nella spettacolare finale contro i nerazzurri, hanno conquistato il trofeo ed entusiasmato le platee asiatiche. Una formula che ha portato benefici alla nostra Federazione che ha così pensato bene di rinnovarla già per il prossimo anno.

Nei giorni scorsi, infatti, è arrivata una delibera della Lega Calcio Serie A che ha rinnovato e scelto ancora la formula Final Four per la Supercoppa Italiana 2025-2026. Una decisione che però non ha tenuto conto delle titubanze degli arabi che non hanno ancora deciso, dal canto loro, se rinnovare l’offerta al nostro calcio anche per la prossima edizione della competizione.

Final Four di Supercoppa con il Bologna, l’Arabia non ci sta

In Arabia Saudita, infatti, vogliono vederci chiaro prima di tutto sulle quattro squadre che parteciperanno alle Final Four e poi decidere se ospitarla. Chiaro è che una competizione con il Bologna, invece di Milan o Juventus, avrebbe ed ha meno appeal. Al momento, però, è quasi certa la partecipazione dei felsinei, vista la finale di Coppa Italia ormai praticamente in tasca.

Le altre tre squadre usciranno dal risultato dell’altra semifinale di Coppa Italia, quella tra Milan e Inter, e dalla classifica finale della Serie A. Inter e Napoli sembrano quasi certe di partecipare, quindi, mentre il nome della quarta squadra dipenderà dall’arrivo o meno in finale della competizione nazionale dei rossoneri che, qualora dovessero essere eliminati dal torneo, lascerebbero il pass alla terza del nostro campionato, attualmente l’Atalanta.