Ranieri firma con la Roma: delineato il suo futuro | Accordo totale con i Friedkin

L’attuale allenatore del club giallorosso ha deciso cosa farà tra qualche mese e ha già trovato l’accordo con la proprietà.

La migliore squadra in termini di punti e di risultati del girone di ritorno, prima in classifica anche per quel che riguarda le squadre della Serie A nel nuovo anno solare 2025, seconda, soltanto dietro all’Inter, se si considera il momento del terzo cambio in panchina, con l’arrivo di Claudio Ranieri al posto di Ivan Juric.

Numeri importantissimi sono quelli che descrivono il cammino della Roma da quando il tecnico romano si è seduto, ancora una volta, su quella panchina. Numeri che certificano la bravura di un fuoriclasse come allenatore e come uomo, ma anche la qualità di una rosa a cui è bastato qualcuno che desse fiducia all’intero ambiente per cambiare marcia.

Calciatori messi nelle condizioni di fare bene, il meglio possibile, con ogni elemento schierato nel proprio ruolo naturale, squadra più serena e compatta e una classifica che è magicamente tornata a sorridere dopo che a novembre, al momento dell’arrivo di Ranieri, la Roma aveva pochissimi punti di vantaggio dalla zona retrocessione.

Ora, a pochi mesi di distanza, i giallorossi sono rientrati in zona Europa e, soprattutto, sono addirittura in lotta per un posto nella prossima Champions League, traguardo e obiettivo che era semplicemente un’utopia fino a qualche settimana fa. L’ennesimo miracolo calcistico di Claudio Ranieri è cosa fatta, ma purtroppo dovrebbe essere anche l’ultimo.

Roma, l’accordo di Ranieri con i Friedkin

Nonostante le proposte della società che vuole convincerlo a restare, così come quelle di tutto l’ambiente, tifosi e anche qualche calciatore, Claudio Ranieri ha ormai deciso il suo futuro. Al termine di questa stagione non allenerà più e si godrà la vita, come più volte sottolineato dallo stesso tecnico ex Chelsea e Leicester.

Resterà comunque alla Roma, con un ruolo da consulente, esattamente come aveva stabilito con i Friedkin nel momento in cui aveva accettato il ruolo da allenatore e traghettatore fino alla fine di questa stagione. Claudio Ranieri, inoltre, così come ha sempre dichiarato, sarà fondamentale nella scelta del nuovo allenatore, del suo successore.

Roma, Ranieri sarà un semplice consulente

Nome che, secondo quanto dichiarato proprio da Ranieri qualche giorno fa, sarebbe già stato scelto e con cui manca solo la firma e l’accordo ufficiale. Vedremo chi sarà il prossimo allenatore giallorosso che arriverà con la benedizione dell’attuale tecnico, ma anche con l’arduo compito di non farlo rimpiangere.

Nel frattempo c’è da fare chiarezza sul ruolo di Ranieri nella Roma che verrà. L’attuale allenatore, infatti, così come stabilito a novembre con i Friedkin, sarà un semplice consulente e consigliere e, quindi, non avrà un ruolo da dirigente attivo in società. Questo perché i dirigenti devono essere presenti ogni giorno nella vita della squadra, i consulenti no e questo rispetta la volontà dell’ex Cagliari di godersi la vita e staccare con il mondo del calcio.