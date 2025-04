“Mi viene ancora da piangere”: tremendo lutto in casa Inter | Il cordoglio del club

Non basta la notizia della qualificazione alle semifinali di Champions League per far apparire il sereno in casa nerazzurra.

Un’impresa sportiva di portata storica, ma il percorso non è ancora assolutamente terminato e tutto può essere e deve essere ancora portato a casa in quest’ultimo mese di stagione che resta. Nel frattempo, però, si sta scrivendo la storia e questo di certo non può essere cancellato.

Non sono stati giorni facili quelli che si sono vissuti ad Appiano Gentile e in casa Inter quelli della scorsa settimana, a causa di un grave lutto che ha colpito un calciatore importante della rosa nerazzurra. Le due partite con il Bayern Monaco, però, hanno portato una ventata di ottimismo e freschezza che può incidere per il resto della stagione.

Simone Inzaghi, allenatore e timoniere di questo fantastico gruppo, è diventato nel frattempo il secondo allenatore della storia dell’Inter, dopo il mitico Helenio Herrera, a conquistare e disputare due semifinali di Champions League/Coppa Campioni con la maglia nerazzurra.

Un traguardo importante e storico che resterà per sempre e al di là di come andrà a finire questa stagione in cui l’Inter, con tre competizioni e trofei ancora a disposizione, oltre al Mondiale per Club, può ancora vincere praticamente tutto quello che c’è a disposizione.

Lutto in casa Inter, lo sfogo di Frattesi

Uno dei protagonisti della qualificazione alle semifinali di Champions League è stato senza ombra di dubbio Davide Frattesi che, nonostante i pochi minuti giocati tra andata e ritorno, è risultato decisivo grazie al suo gol all’Allianz Arena che, a conti fatti, è stato quello che ha regalato la qualificazione ai nerazzurri.

Un ottimo modo di dimenticare un periodo difficilissimo, sia in campo che fuori, per l’ex centrocampista del Sassuolo. Mesi bui che sono culminati con il grave lutto e con la morte della nonna, avvenuta ormai più di dieci giorni fa, a cui Frattesi era molto legato e con cui aveva un rapporto speciale.

Frattesi, le parole e le sue emozioni

Nel post partita di San Siro, dopo l’avvenuta qualificazione ai danni del Bayern Monaco, è stato lo stesso Frattesi, ai microfoni dei giornalisti, a parlare di questo periodo e delle emozioni contrastanti da lui vissute. Queste le sue parole: “Mi viene ancora da piangere, i tifosi interisti mi sono stati veramente accanto. E questo ti conforta. Nonna è mancata prima di Parma-Inter, sono rimasto con la squadra perché mancava Bare, era giusto così. Lo sapevo che avrei segnato, era scritto”.

Ancora Frattesi sui difficili mesi vissuti: “Sono stati 4 mesi in cui sono stato proprio male, non si può descrivere. Sono passato sopra a tutto ma a questo no, mi sono detto che ce l’avrei fatta e invece non era così. Ho sbagliato a non parlarne ma non volevo portare i miei problemi personali nella squadra. Ringrazio gli interisti, senza di voi sarebbe stato tutto più difficile. Mi aspetto la vostra bolgia allo stadio per fare qualcosa di grande insieme”.