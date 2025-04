La Premier svaligia ancora la Serie A | Addio Torino e sì al top club: in Inghilterra guadagnerà il triplo

La Premier compra di nuovo in Serie A. Il giocatore lascia Torino e dice sì al top club. Impossibile rifiutare il triplo dell’ingaggio.

Alla fine dei principali campionati d’Europa mancano ormai pochissime settimane ed è quindi tempo per le società di iniziare a pensare al calciomercato che, caratterizzato quest’anno da una sessione straordinaria di trattative in programma dall’1 al 10 giugno, servirà ad esse per migliorarsi e rinforzarsi in vista della prossima stagione.

Molti club si sono già attivati in tal senso, tra cui vari della Premier League che, da tempo riconosciuta come campionato più spettacolare e affascinante del mondo, potrebbe vedere nelle prossime settimane alcune sue squadre volare in Italia per prendere informazioni su alcuni giocatori di Serie A da portare in Inghilterra per la prossima annata.

Dopo aver portato via dal Bel Paese nel corso degli utlimi anni giocatori come Calafiori, Zirkzee, Tonali, Onana, Koulibaly, Jorginho, Alisson, Salah ecc, il massimo campionato inglese si prepara a svaligiare nuovamente quello italiano a suon di milioni.

Forti di una disponibilità economica fuori dal comune, i club di Premier League, com’è noto, non hanno infatti alcun problema a mettere sul piatto cifre stratosferiche. Cifre, spesso incomprensibili, alle quali qualsiasi presidente difficilmente può dire di no.

Un altro titolare di Serie A vola in Premier League

Se i succitati Tonali, Calafiori e Zirkzee sono solo gli ultimi giocatori che, da titolari in Serie A, hanno deciso di lasciare l’Italia per volare in Inghilterra e giocare in Premier League, ecco che il massimo campionato inglese si prepara a portare via dal massimo torneo nostrano un altro dei suoi fiori all’occhiello.

Stando a quanto emerso in questi giorni che precedono la Pasqua, un top club inglese avrebbe infatti intenzione di volare a Torino per trattare l’acquisto di un titolarissimo che, sebbene centrale nei piani del suo allenatore, potrebbe lasciare il capoluogo piemontese e trasferirsi oltremanica nelle prossime settimane.

Il Manchester United bussa alle porte del Torino: i Red Devils vogliono Milinkovic-Savic

Virtualmente fuori dalla corsa per un posto in Champions League, Europa League e Conference League, visto l’abissale distacco dalle zone europee della classifica in Premier League a sei giornate dalla fine del campionato, il Manchester United della famiglia Glazer ha già iniziato a pianificare la prossima stagione col chiaro obiettivo di tornare quanto prima in alto dopo l’anonimato degli ultimi anni. Anonimato, del quale i tifosi sono ormai stufi, che i Red Devils sono pronti a cancellare a partire dall’acquisto di un portiere esperto ed affidabile il quale, visti i disastri compiuti a ripetizione da Onana, possa garantire quella sicurezza tra i pali, venuta a mancare in seguito all’addio di De Gea nell’estate 2023.

Stando a quanto riferito da La Stampa nei giorni scorsi, la società mancuniana avrebbe in tal senso puntato i fari su Vanja Milinkovic-Savic del Torino che, legato al club di Urbano Cairo da un contratto in scadenza nel 2026, è forse pronto per il grande salto in un top club. Vista la seria possibilità di veder triplicato il proprio ingaggio (il portiere serbo in granata percepisce 700mila euro netti a stagione) è infatti molto probabile un sì da parte dell’estremo difensore classe ’97. Al momento, ovviamente, nulla è stato ancora deciso, ma i contatti tra le parti potrebbero intensificarsi nelle prossime settimane. Non ci resta quindi che aspettare per saperne di più.