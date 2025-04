“Una crisi finanziaria continua”: il debito arriva a un miliardo di euro | L’Inter sta ufficialmente fallendo

L’Inter è in piena crisi finanziaria, il debito è aumentato in modo irreversibile, il club è a rischio fallimento

L’Inter ha centrato la qualificazione alla semifinale di Champions League dopo avere eliminato il Bayern Monaco, al termine di una doppia sfida equilibrata e combattuta. Ora sarà il Barcellona l’avversario sulla strada dei nerazzurri per centrare la seconda finale negli ultimi tre anni.

Nel 2023, a Istanbul, la squadra di Inzaghi era nettamente sfavorita contro il Manchester City di Pep Guardiola e, invece, la partita fu giocata ad armi pari e decisa da un singolo episodio.

Pochi giorni prima il New York Times evidenziò i limiti societari del club di viale della Liberazione: “L’Inter è un avatar per una specie di squadra rattoppata e truccata, un club tenuto insieme, in questi giorni, da poco più che bende e speranza“.

Un altro fattore che era stato messo in evidenza era che la rosa era quella con l’età media più alta della serie A. Con l’arrivo degli Oaktree il progetto mira a un ringiovanimento dell’organico, con l’innesto di profili di prospettiva, anche se ancora diversi over 30 fanno parte dello spogliatoio.

Un progetto ambizioso ma che ha comportato l’aumento vertiginoso di debiti

Ma il problema che attanaglia l’Inter è ben altro. Il quotidiano statunitense aveva mostrato le difficoltà finanziarie della proprietà Zhang: “Nel 2016, Suning, il conglomerato cinese di vendita al dettaglio, ha pagato 307 milioni di dollari per acquisire una partecipazione del 70% nell’Inter”.

L’obiettivo era quello di riportare in alto i nerazzurri, in un momento in cui a dominare in Italia era la Juventus. Un ritorno al successo che ha avuto un costo, tanto che l’Inter è divenuto il club più indebitato del nostro Paese.

Un debito vicino al miliardo di dollari, l’Inter e una crisi finanziaria senza sosta

Numeri che fanno tremare i polsi: “Le sue passività totali ammontano a circa 931 milioni di dollari. Negli ultimi due anni per i quali sono disponibili informazioni, ha registrato perdite per quasi 430 milioni di dollari, portando alla punizione dell’organo di governo del calcio europeo“.

Una situazione che è divenuta insostenibile e che ha comportato il cambio di proprietà della scorsa estate, con gli Oaktree che si trovano adesso a dovere sanare l’ingente debito lasciato in eredità.