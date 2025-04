“Deferimenti per Inter e Milan”: calciatori e dirigenti ritenuti colpevoli | Conseguenze gravissime

Le due squadre di Milano rischiano dei deferimenti a causa del convolgimento di calciatori e dirigenti nell’inchiesta relativa alle curve

L’inchiesta Doppia Curva che riguarda i gruppi organizzati delle due squadre di Milano volge verso la sua conclusione, dopo 19 arresti di figure di spicco delle tifoserie milanesi e con gli interrogatori che proseguono da parte degli imputati che si sono costituiti parti civili. Nell’aula bunker di piazza Filangieri è stato ascoltato di nuovo l’ex capo della curva Sud del Milan, Luca Lucci.

Il condannato ha raccontato di avere avuto rapporti con i vertici rossoneri, una versione che, se confermata, aprirebbe la questione relativa alla vicinanza del club con il tifo.

Tuttosport spiega che tutto ciò potrebbe avere delle conseguenze sul piano sportivo. Questo perché il codice di giustizia sportiva vieta i rapporti di ogni tipo con esponenti di tifosi che non facciano parte di associazioni convenzionati con le società.

Le sanzioni, previste dall’articolo 9, sono quelle di inibizione per i dirigenti, di squalifica per allenatori e calciatori, oltre al pagamento di una multa che può essere consegnata anche alla società per la sua responsabilità oggettiva.

Il lavoro della Figc e il ruolo svolto dalla Lega

Le due squadre e la Lega Serie A stanno contribuendo alla risoluzione del processo, motivo per cui l’unico scenario ipotizzabile è quello di una penalizzazione in classifica, anche se è, a oggi, da escludere.

Il procuratore federale Giuseppe Chiné si è concentrato sui rapporti dei tesserati con gli ultras, in particolare quelli di Davide Calabria e di Hakan Calhanoglu.

I deferimenti colpiscono Milan e Inter, ecco in che misura

Nei prossimi giorni partiranno gli avvisi di chiusura delle indagini, a cui seguiranno gli eventuali deferimenti, con il rischio di una squalifica di breve durata. Calabria è infortunato e milita nel Bologna. Discorso diverso per il regista turco che è in corsa per vincere il Triplete con l’Inter e la sua assenza potrebbe essere molto pesante per Inzaghi.

Lucci, invece, sarà di nuovo chiamato in tribunale per due nuove udienze che si svolgeranno il 9 e il 15 maggio. In quella circostanza capiremo se emergeranno ulteriori dettagli che potrebbero provocare altri provvedimenti nei confronti di membri delle due squadre di Milano.