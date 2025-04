Hamilton, depressione e addio alle corse: la sua carriera finisce in anticipo | Ecco l’annuncio ufficiale

Hamilton ha deciso di ritirarsi, fatale l’inizio deludente della sua nuova avventura in Ferrari, il pilota britannico non sta bene

L’entusiasmo che ha anticipato l’inizio della sua nuova avventura in Formula Uno è stato spazzato via in fretta da prestazioni ben al di sotto delle aspettative. Non è un momento facile per Lewis Hamilton che è partito con il piede sbagliato alla guida della Ferrari.

Il sette volte campione iridato ha firmato per due stagioni con il Cavallino Rampante ma il contratto potrebbe essere rescisso con largo anticipo. I primi cinque Gran Premi del Mondiale lo hanno sempre visto concludere la gara in una posizione inferiore al compagno di scuderia Charles Leclerc, che ha centrato il podio nel weekend, in Arabia.

Non si tratta, quindi, solo di un problema di vettura, dato il mezzo secondo che il monegasco rifila con costanza al britannico, alla ricerca disperata di un rimedio per risollevare le sorti di un’annata che appare già in salita.

La Rossa lo ha ingaggiato con la speranza di tornare a vincere la classifica costruttori e di spodestare dal trono Max Verstappen, ma il proposito non si sta realizzando.

Il momento da dimenticare di Lewis e un pensiero che è sempre più frequente

Il 40enne è apparso giù di morale negli ultimi incontri con la stampa, tanto che l’ex pilota Ralf Schumacher ha ipotizzato che il suo spirito rinunciatario sia il segno premonitore di un ritiro imminente dalla Formula Uno.

Delle prestazioni che non lo soddisfano e che potrebbero spingerlo a questa drastica decisione, in quanto, al di là del metterci la faccia e delle pressioni, verrebbe meno anche il divertimento di scendere in pista.

O la situazione migliora o Hamilton si ritira

Queste le dichiarazioni di Ralf: “Se continua così, c’è il rischio che a un certo punto Lewis dica basta, qualcosa non sta funzionando. Quello che la Ferrari e Hamilton avevano in mente era un progetto enorme, ma al momento è molto lontano da Charles Leclerc. Non avrei mai pensato che il distacco sarebbe stato così estremo”.

Il fratello di Michael Schumacher pensa che la situazione possa comunque cambiare: “In Cina ha dimostrato che, quando la pista e la macchina gli sono congeniali, riesce a dare il meglio di sé. C’è ancora qualcosa da fare”.