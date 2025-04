Sinner, ennesima delusione: escluso poco prima del torneo di Roma | Un calvario senza fine

Il tennista azzurro ha quasi finito di scontare i tre mesi di squalifica per il caso Clostebol e sarebbe pronto al rientro.

Il caso Clostebol è stato messo ormai quasi definitivamente alle spalle, eppure i problemi per Jannik Sinner sembrano non essere ancora finiti. C’è grande attesa, intanto, per il suo rientro ufficiale in campo che dovrebbe essere confermato per i Master 1000 d’Italia.

Il tennista numero uno al Mondo, quindi, rientrerà ad essere a tutti gli effetti uno sportivo professionista e a lottare per vincere, così come tanto gli piace fare, proprio davanti al suo pubblico, proprio in quel Foro Italico e a quegli Internazionali di Roma che non vedono l’ora di riabbracciarlo e fargli sentire tutto il calore possibile immaginabile.

Quasi sicuramente, dopo tre mesi di stop e di squalifica arrivati a causa del patteggiamento con la WADA circa il caso Clostebol, Jannik non sarà al massimo della forma e gli mancherà il ritmo partita che tanto importante può essere in queste competizioni ufficiali.

Roma e il torneo italiano, però, serviranno al campione altoatesino anche per riprendere pian piano la condizione ideale, il ritmo gara ed arrivare agli appuntamenti cruciali della stagione, i grandi slam di Parigi, Londra e Stati Uniti in programma tra giugno e settembre, in grande spolvero e al massimo della forma.

Sinner, ancora primo nel ranking ATP nonostante la squalifica

Nel frattempo, come ben sappiamo, nonostante i tre mesi di stop, Jannik è riuscito a mantenere la testa della classifica ATP mondiale e ripartirà da quel primo posto in cui siamo tutti abituati a vederlo. Soltanto Carlos Alcaraz si è avvicinato a lui ed è proprio contro lo spagnolo, quasi sicuramente, che Sinner si dovrà confrontare per la vittoria nei tornei importanti che restano da qui a fine stagione.

Diverso, invece, il discorso nella classifica RACE, quella che considera i punti conquistati durante l’anno solare e che qualifica alle Finals di fine stagione. In quella graduatoria, infatti, Alcaraz ha superato, almeno momentaneamente, Sinner dopo il trionfo nel torneo di Montecarlo.

Fonseca, ecco il tennista perfetto colpo dopo colpo

L’asso azzurro, intanto, non è stato considerato da un astro nascente del tennis internazionale che, nel costruire il suo campione ideale, pezzo per pezzo, non ha mai tenuto in considerazione l’attuale numero uno al Mondo. Parliamo del giovane brasiliano Joao Fonseca, 18enne che pochi mesi fa ha conquistato il suo primo titolo Atp a Buenos Aires. Nell’elenco del suo tennista perfetto, colpo dopo colpo, quindi, non c’è traccia di Sinner.

Intervistato da Espn Brasil, infatti, Fonseca ha costruito il suo giocatore di tennis perfetto partendo dal dritto, che sarebbe quello di Martin Del Potro, argentino ritiratosi da pochi mesi. Il rovescio invece sarebbe di Novak Djokovic, la volée di Roger Federer così come lo slice. Per il servizio invece Fonseca si affiderebbe al giovane francese Giovanni Mpetsi Perricard, 21 anni e numero 37 del mondo, mentre per movimenti e mentalità il nome è quello del mitico Rafa Nadal.