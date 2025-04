Acquisite le quote della Juventus: ufficiale il cambio in società | Comincia una nuova era

Comunicato importantissimo sul futuro del club bianconero soprattutto per quel che riguarda la parte economico-finanziaria.Un’immagine

La stagione calcistica della Juventus si trova pericolosamente davanti ad un bivio che potrebbe segnare anche il futuro prossimo, l’estate che verrà, ma soprattutto quello che succederà in vista della prossima stagione. Dalla posizione finale in questo campionato di Serie A, infatti, dipendono troppe dinamiche riguardanti i prossimi mesi.

La sconfitta subita in casa del Parma, nel match che è stato posticipato a mercoledì 23 aprile alle 18.30 dopo la morte di Papa Francesco avvenuta il lunedì di Pasquetta, ha complicato maledettamente la corsa della Juventus alla prossima Champions League.

Il Ko del Tardini, infatti, ha fatto scivolare la Juve al quinto posto in classifica, scavalcata al quarto dal Bologna e raggiunta dalla Lazio, vittoriosa a Marassi contro il Genoa. Ora, quindi, la classifica dice che, oltre a Inter, Napoli e Atalanta, sarebbero gli emiliani la quarta squadra italiana che si qualificherebbe per la prossima Champions League.

I rossoblù hanno un punto di vantaggio proprio su Lazio e Juventus, mentre sono tre le lunghezze sulla Roma e quattro sulla Fiorentina, che chiude questa ideale corsa al quarto posto, con l’ottava posizione in graduatoria. Troppo importante sarà per il club bianconero, che a metà giugno parteciperà al Mondiale per club negli Stati Uniti, riuscire a conquistare il pass per la prossima Champions League.

Juve, Tether acquista il 10% delle azioni del club

Nel frattempo, però, arriva una notizia che potrebbe rendere meno amara, dal punto di vista economico-finanziaria, ma soprattutto gestionale, un mancato accesso della Juventus alla competizione più importante per club. Il gruppo d’investimento Tether, infatti, ha acquisito il 10% delle azioni bianconere quotate in borsa.

La stablecoin ha infatti ufficializzato la notizia attraverso un annuncio e un comunicato ufficiale. Questo il contenuto della nota: “Tether Investments, S.A. de C.V., membro del Gruppo Tether (che include Tether International, S.A. de C.V., emittente di USD₮, la più grande stablecoin al mondo con oltre 400 milioni di utenti a livello globale), ha annunciato di aver acquisito ulteriori azioni di Juventus Football Club S.p.A., portando la sua partecipazione totale a oltre il 10,12% del capitale sociale emesso, pari al 6,18% dei diritti di voto”.

Acquisito il 10% delle azioni bianconero, le parole di Tether

L’investimento riflette l’impegno a lungo termine di Tether per il futuro della Juventus e la sua fiducia nel valore intrinseco e nel potenziale di crescita del club. A ulteriore dimostrazione del suo impegno a lungo termine, la stablecoin è anche aperta a partecipare a eventuali future iniezioni di capitale per contribuire a rafforzare le basi finanziarie della Juventus ed evitare diluizioni della sua posizione.

Queste le parole di Tether, attraverso le dichiarazioni di Paolo Ardoino, CEO del gruppo: “Siamo orgogliosi di diventare azionisti significativi della Juventus, un club con una storia, un brand e una fanbase senza pari. Questo investimento non è solo finanziario: è un impegno per l’innovazione e la collaborazione a lungo termine. Crediamo che la Juventus sia in una posizione unica per essere leader sia sul campo che nell’adozione di tecnologie in grado di migliorare il coinvolgimento dei tifosi, le esperienze digitali e la resilienza finanziaria. Siamo entusiasti delle opportunità che ci attendono”.