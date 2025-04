La Ndrangheta comanda col benestare della società: nuove prove contro l’Inter | Emerge la scomoda verità

L’Inter e la ‘Ndrangheta collaboravano per la gestione del Meazza, altre prove a sostegno della responsabilità dei nerazzurri

L’Inter sta vivendo una settimana a dir poco drammatica. Le due sconfitte di fila in campionato, per mano del Bologna e della Roma, hanno costato la vetta della classifica ai nerazzurri, scavalcati dal Napoli che adesso ha tre punti da conservare nelle ultime quattro partite e con nessuno scontro diretto in calendario.

Una flessione preoccupante quella della squadra di Inzaghi che rischia di vanificare l’ottimo percorso di questa stagione, con un rendimento costante e l’arrivo alla fase finale di tutte e tre le competizioni alle quali partecipava.

Nel mezzo anche la bruciante eliminazione in Coppa Italia nel derby. E così svanisce il sogno del Triplete, con un’energia fisica e mentale sempre più in calo, dopo mesi di impegni ravvicinati. Il turnover ragionato aveva portato i suoi frutti ma alcune seconde linee non hanno rispettato le aspettative, dimostrandosi non all’altezza dei titolari.

In tutto questo non si sono spente le polemiche relative alle vicende extrasportive che hanno toccato la società, come le sponsorizzazioni fittizie che hanno agevolato la gestione dell’ex proprietà degli Zhang, con l’accusa di un falso in bilancio.

La collaborazione tra l’Inter e la ‘Ndrangheta, un silenzio mediatico che è sotto l’occhio di tutti

Ma ancora non è conclusa l’indagine relativa alla curva Nord, che ha portato a diversi arresti di esponenti di spicco del tifo. In tribunale si sono presentati i vertici del club, l’allenatore e alcuni giocatori, che avrebbero avuto rapporti interpersonali con alcuni dei condannati.

E nelle udienze successive sono emersi ulteriori dettagli che evidenziano l’infiltrazione mafiosa nella gestione di alcune dinamiche relative al Meazza, come il merchandising, con il consenso tacito della società.

La verità dopo le ultime novità sul caso ultras, parola ai giudici

Un fatto che ha scatenato le polemiche dei tifosi avversari che chiedono a gran voce dei provvedimenti esemplari, con una disparità di trattamento.

La verità è che non si possono ancora esprimere giudizi finché non lo farà un tribunale. La rivalità calcistica può portare a opinioni che non tengono conto dell’oggettività ma vanno lasciati lavorare gli specialisti e la sentenza definitiva andrà rispettata.