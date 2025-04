Colpo a sorpresa del Napoli: Manna scippa agli acerrimi rivali un big del campionato | In azzurro da luglio

Manna porta a Napoli uno dei migliori profili del campionato. Colpo del Napoli che si assicura il giocatore scippandolo ai rivali di sempre.

Tornato in vetta grazie al 2-0 interno rifilato al Torino domenica sera e alla sconfitta casalinga dell’Inter contro la Roma, il Napoli di Antonio Conte guarda nuovamente tutti dall’alto in basso e si prepara al rush finale della stagione con l’intento ormai dichiarato di portare a casa il quarto scudetto della sua storia.

Un rush finale, che vedrà il gruppo partenopeo affrontare Lecce, Genoa, Parma e Cagliari, in cui portare a casa l’intera posta in palio sarà pressoché obbligatorio considerando la netta inferiorità, almeno sulla carta, di tutte e quattro le avversarie.

L’ultima parola spetta sempre al campo, ma gettare al vento l’occasione di tornare sul tetto d’Italia a distanza di due anni dal tricolore vinto nell’annata 2022-2023, è un dispiacere che Lukaku e compagni non possono e non vogliono assolutamente dare ai propri sostenitori. Al termine della stagione mancano ormai solo 360 minuti e Napoli e Inter sono pronte a darsi battaglia fino all’ultimo per guadagnarsi il trono del massimo campionato italiano.

Alla luce dell’attuale vantaggio di tre punti e della mancanza impegni di coppa (i meneghini saranno impegnati nelle semifinali di Champions contro il Barcellona), i favori del pronostico sorridono ovviamente alla squadra del presidente De Laurentiis che, tornato come detto in cima domenica sera, ora non dovrà far altro che amministrare il meritato vantaggio.

Napoli in vetta anche grazie a Manna: il lavoro del ds azzurro sta dando i suoi frutti

Legatosi al Napoli nelle vesti di direttore sportivo a fine maggio 2024 dopo aver passato i precedenti cinque anni alla Juventus, Giovanni Manna è senza alcun’ombra di dubbio uno dei principali artefici dello straordinario campionato degli azzurri, ormai vicinissimi alla vittoria dello scudetto.

Premiato a Coverciano lo scorso lunedì 29 aprile come miglior dirigente sportivo, il ds azzurro, grazie a un mercato attento e concreto, che ha portato all’ombra del Vesuvio, tra gli altri, Lukaku, McTominay, Neres e Buongiorno, è riuscito a rivitalizzare vistosamente il gruppo squadra che, messo nelle sapienti mani di Antonio Conte, ha saputo immediatamente risalire la china e riportare il Napoli nelle posizioni di classifica che merita.

Manna, pazza idea Gatti dalla Juventus: il Napoli tenta lo scippo agli acerrimi rivali

A margine dell’evento tenutosi a Coverciano nella giornata di lunedì 29 aprile, in cui, come detto, ha ricevuto il premio Ussi “Inside The Sport” come miglior dirigente sportivo, il ds del Napoli, Giovanni Manna sarebbe stato visto a colloquio con il difensore della Juventus, Federico Gatti. Cononosciutisi durante gli ultimi anni in bianconero del dirigente classe ’88, i due si sarebbero intrattenuti a chiacchierare per qualche istante di non si sa cosa di preciso.

Alla luce di recenti voci che vedono il difensore bianconero nel mirino del club azzurro, può essere che Manna abbia provato a convincerlo, seppur con poche speranze, a lasciare la Juve per legarsi al Napoli. Attualmente tra i migliori difensori della Serie A, Gatti rappresenterebbe un colpo di tutto rispetto per la società del patron De Laurentiis che, pronto com’è noto a investire i soldi guadagnati dalla cessione di Kvaratskhelia al Paris Saint Germain, nei prossimi mesi potrebbe davvero tentare lo scippo ai rivali di sempre.