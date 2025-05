“Ho l’intenzione di fermi cacciare”: terremoto Inter | Inzaghi ritenuto l’unico colpevole del fallimento

Il tecnico piacentino viene ritenuto da molti il principale responsabile dei recenti risultati del club nerazzurro.

Il calcio, si sa, è uno sport con la memoria molto corta e, spesso, quanto di grandioso fatto nel corso di diversi anni, viene dimenticato con un colpo di spugna dopo qualche risultato negativo. A volte basta una stagione, altre volte, invece, è addirittura sufficiente una settimana per passare da eroe a colpevole principale e sul banco degli imputati.

Questo è quello che sta succedendo un po’ a Carletto Ancelotti in Spagna al Real Madrid e, in parte, è una situazione che sta vivendo anche Simone Inzaghi all’Inter. Con una Coppa Italia ormai persa ed un campionato forse consegnato definitivamente nelle mani del Napoli, infatti, i nerazzurri hanno vissuto la settimana peggiore delle ultime stagioni.

Resta la lotta per la Champions League che potrebbe portare gloria eterna e riscrivere la storia recente dell’Inter e in generale del calcio italiano, ma l’incubo di tutti i tifosi nerazzurri ormai è quello di passare dalla possibilità di vincere tutto a quella di non portare a casa alcunché.

Nonostante per tanti essere arrivati fino in fondo a tutte le competizioni sarebbe comunque un fatto positivo e da sottolineare, non si può non tener conto della larga parte di sostenitori interisti che, invece, vorrebbero alzare un trofeo al cielo e vedrebbero addirittura come un fallimento il fatto di non vincere nulla.

Inter, le colpe attribuite a Simone Inzaghi

Al di là del valore di una rosa che sembra la più attrezzata in Italia, ma comunque quella con la media età più alta della Serie A e logora dalle tantissime partite stagionali disputate, come spesso accade ed è già accaduto in casa Inter in passato, il principale colpevole delle recenti sconfitte interiste è stato individuato nella figura di Simone Inzaghi, da parte soprattutto dei tifosi.

Il tecnico nerazzurro è stato sicuramente uno dei principali protagonisti dei successi di questi anni, ma per molti sono davvero tanti i diciotto punti in meno, che almeno per il momento, l’Inter di quest’anno ha conquistato rispetto a quella della scorsa stagione in campionato. Questo è stato l’oggetto della discussione più animata durante il programma di Sport Mediaset, “Pressing” che va in onda ogni domenica sera, in seconda serata, per analizzare la giornata di Serie A.

Inter, il pensiero su Inzaghi e la sua difesa

Il giornalista Sandro Sabatini, ex addetto stampa dell’Inter ha analizzato la situazione e ha parlato di domande da porsi legittime sui punti persi rispetto ad un anno fa da parte dei nerazzurri. Non ha preso bene l’argomento, ma soprattutto il velato attacco a Simone Inzaghi, Fabrizio Biasin, giornalista di Libero, ma soprattutto opinionista e tifoso dell’Inter molto attivo sui social.

Biasin ha attaccato il collega Sabatini sul fatto di ritenere colpevole Inzaghi e di non aver il coraggio di dirlo apertamente, ma poi ha anche detto di volersi farsi “cacciare” dalla trasmissione, dopo aver ricevuto un cartellino giallo dal presentatore, Massimo Callegari che da questa nuova stagione punisce, scherzosamente, gli ospiti in studio con dei provvedimenti disciplinari quando hanno comportamenti un po’ al di sopra delle righe.