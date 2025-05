Caso ultras, prime condanne: l’Inter costretta a patteggiare | Pagano anche i calciatori

Arriva una sentenza senza appello nei confronti del club nerazzurro in merito al caso che l’ha coinvolta sulla Curva Nord.

Mentre la squadra si sta giocando il tutto per tutto in un finale di stagione che potrebbe diventare e rivelarsi storico, arriva una prima sentenza ed un giudizio per quel che riguarda il caso Ultras e tutto quello che è successo in questi mesi in relazione al loro rapporto con alcuni tesserati del club.

Un’inchiesta aperta dalla Procura di Milano è arrivata a dimostrare il coinvolgimento di alcuni calciatori dell’Inter, ma anche di Simone Inzaghi, l’allenatore, e di componenti della dirigenza, nel rapporto diretto con alcuni capi della Curva nerazzurra, soprattutto quelli che ora sono stati condannati per omicidio al termine delle indagini.

Alcune intercettazioni, in particolare, hanno sviscerato i favori, o per qualcuno per meglio dire la sottomissione ai ricatti, che questi tesserati nerazzurri avrebbero fatto a questi capi ultras che poi si è scoperto avessero un rapporto diretto con la criminalità organizzata, in particolare la ‘Ndrangheta.

Tante le polemiche scoppiate in questi mesi, con tanti tifosi delle altre squadre che hanno gridato allo scandalo per il nulla di fatto in cui sono terminate queste indagini, ma soprattutto per una disparità di trattamento della giustizia sportiva tra il caso Ultras Inter e quello che ha coinvolto altre squadre e altri dirigenti, come ad esempio quelli della Juventus.

Caso Curve, Inzaghi e Calhanoglu patteggiano una giornata di squalifica

I tifosi bianconeri, inoltre, gridano ancora oggi, dopo la prima sentenza che ha punito alcuni tesserati interisti, a questa presunta disparità di trattamento, soprattutto dopo aver visto il pronunciamento della giustizia sportiva che, nella giornata di giovedì 1 maggio, ha diramato il primo bollettino con squalifiche in merito al caso Ultras e Curva Nord Inter.

Come riportato dal Corriere dello Sport, infatti, Simone Inzaghi e Hakan Calhanoglu hanno patteggiato con la Procura Federale una giornata di squalifica per il caso Curve, per i rapporti tenuti con gli Ultras. I due scontano questa squalifica nel corso della 35esima di campionato e saltano la partita dell’Inter contro l’Hellas Verona.

Caso Curva Nord, è solo l’inizio?

Un ammissione di colpevolezza o un modo per cercare di uscire da una situazione poco piacevole e allontanare per sempre ulteriori polemiche e presunte ripercussioni sportive? La verità probabilmente non verrà mai davvero a galla, ma in queste situazioni di solito si trova sempre nel mezzo.

Nel frattempo il centrocampista turco dell’Inter potrà essere fresco per l’importantissimo match di ritorno di Champions League contro il Barcellona, mentre si attendono ulteriori eventuali sviluppi di un caso che ha fatto parlare molto di sé e che probabilmente non ha ancora terminato di farlo.