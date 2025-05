Non si hanno più sue notizie: tragica sparizione in casa Milan | La società teme il peggio

La società rossonera, in passato, aveva puntato molto su di lui, ma ora è completamente sparito dai radar.

Il Milan si appresta a vivere un finale di stagione importante che potrebbe orientare fortemente l’inizio della prossima, ma soprattutto la strategia in vista del futuro. Sia dal punto di vista strettamente del campo che sotto quello delle strategie societarie, quelle che verranno, infatti, saranno settimane importanti.

Da un lato c’è una finale di Coppa Italia da giocare mercoledì 14 maggio contro il Bologna all’Olimpico di Roma. Una partita che potrebbe portare in casa rossonera il secondo trofeo stagionale dopo la Supercoppa vinta lo scorso gennaio, ma che soprattutto potrebbe significare qualificazione diretta alla prossima Europa League.

Dall’altro, invece, c’è una strategia societaria che si fa davvero fatica a capire ed intuire, con la questione relativa al nuovo direttore sportivo rimasta in stand-by e le voci che si rincorrono sulle volontà di Gerry Cardinale, il proprietario del club, e Giorgio Furlani, amministratore delegato e uomo che in qualche modo ha il potere decisionale in casa Milan.

Comunque andranno le cose, però, ci sarà poi da decidere anche il futuro allenatore in vista della prossima stagione, con Sergio Conceicao che, sia per volontà sua che per quella del club, difficilmente resterà sulla panchina rossonera. E, allora, continua il toto-nomi in vista dell’estate e di un futuro che i tifosi milanisti si augurano migliore.

Milan, l’assurdità del caso Origi

Dipenderà anche dalla scelta del nuovo allenatore e da quella dell’eventuale ds, ovviamente, la strategia rossonera sul mercato e la scelta della rosa con cui bisognerà poi affrontare la nuova stagione. Al momento, però, appare assai certo che il Milan non farà affidamento su Divock Origi, calciatore belga diventato praticamente un fantasma negli ultimi mesi.

Eh sì, perché l’ex attaccante del Liverpool, arrivato a Milanello da svincolato nell’estate 2022, dopo una prima stagione decisamente deludente ed una seconda in prestito in Premier in cui ha giocato pochissimo, l’estate scorsa ha rifiutato tutti le possibili destinazioni in prestito ed è stato praticamente escluso dalla società.

Milan, Origi è sparito dai radar

Fuori dalla prima squadra, fuori anche dal Milan Futuro, Origi non si è mai nemmeno visto sul campo di allenamento e questo nonostante un contratto che scade nel giugno 2026. Il club rossonero, quindi, lo avrà nel groppone ancora per un’altra stagione, con la cifra spropositata di 4 milioni di euro netti di stipendio che non può non pesare sulle casse meneghine.

Secondo La Gazzetta dello Sport, infatti, Divock Origi, fatto fuori in estate dalla prima squadra, non si è mai reso disponibile per il progetto Milan Futuro e per questo motivo non ha più avuto accesso alle strutture di Milanello per allenarsi. Nessuno lo vede più a Carnago e una delle sue ultime apparizioni pubbliche risale a metà marzo, a San Francisco, dove è stato immortalato tra i tifosi di Steph Curry durante una partita NBA.