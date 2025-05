Kolo Muani, Torino o Parigi? I bianconeri studiano la mossa disperata | Così vogliono convincere il Psg

Non è ancora chiaro il futuro dell’attaccante francese, con la Juventus che proverà a trattenerlo a Torino.

Un impatto con il nostro calcio e il nostro campionato semplicemente devastante, poi una lunga fase di buio pesto ed ora un ritorno al gol che fa ben sperare per il prossimo futuro. La storia tra Randal Kolo Muani e la Juventus, almeno fino a questo momento, può essere raccontata in questo modo, ma il suo finale è ancora tutto da scrivere.

L’attaccante francese, che a dicembre 2022 ha rischiato di entrare per sempre nella storia del calcio e della sua Nazionale con quel quasi gol allo scadere dei tempi supplementari della finalissima del Mondiale in Qatar contro l’Argentina, non conosce ancora quale sarà il suo prossimo futuro e difficilmente lo potrà conoscere a breve.

Arrivato in prestito alla Juventus, direttamente dal Paris Saint Germain, club che meno di due anni fa lo acquistò per circa 90 milioni dall’Eintracht Francoforte, Randal ci mette poco ad ambientarsi e realizza cinque gol nelle prime tre partite con la maglia bianconera, eguagliando il record di numero di reti fatte nelle prime partite in assoluto con il club torinese.

Thiago Motta lo preferisce stabilmente a Vlahovic e lui risponde presente con il gol al Napoli, le doppiette al Como e all’Empoli e l’assist nella vittoria della Juve contro l’Inter di metà febbraio. Poi, però, il club bianconero cade in una crisi profonda di gioco e risultati e lui comincia ad incupirsi. Per oltre due mesi e mezzo non trova la via della rete.

Juve, Kolo Muani torna al gol dopo oltre due mesi e mezzo

Con l’arrivo di Igor Tudor al posto di Motta in panchina, inoltre, Kolo Muani perde il posto e, a parte nelle ultime apparizione, gli viene preferito stabilmente Dusan Vlahovic. Il tecnico croato, però, prima decide di provarli insieme e poi è costretto a scegliere solo il francese al centro dell’attacco a causa dell’infortunio in cui incappa il serbo.

Nell’ultima giornata di campionato contro il Monza, quindi, Randal risponde presente e torna a segnare con un bel gol e una palla che si infila all’angolino dell’incolpevole Turati. Per questo finale di stagione la Juventus si aspetta tutto il contributo del francese anche e soprattutto per mantenere il quarto posto in classifica che varrebbe il pass per la prossima Champions League.

Juve, ecco la strategia per provare a trattenere Kolo Muani

Qualificazione necessaria per affrontare un certo tipo di mercato da parte di Giuntoli e i suoi uomini, ma soprattutto propedeutica per poter almeno provare a trattenere Randal Kolo Muani alla Juventus, almeno per un altro anno. Il Paris Saint Germain, infatti, non intende svendere la punta di sua proprietà, ma allo stesso tempo difficilmente la riaccoglierà in squadra.

Ed è proprio per questi motivi che Cristiano Giuntoli potrebbe provare a convincere i parigini a cedere Kolo Muani in prestito per un’altra stagione. Questa volta, però, a differenza di gennaio scorso, con la possibilità di inserire un diritto o addirittura un obbligo di riscatto che andrebbe incontro alle esigenze del club transalpino.