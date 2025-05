Lotta scudetto, l’ex azzurro Bruno Giordano è sicuro: “Il Napoli è favorito, l’Inter sta faticando”

Con il Napoli in vantaggio in classifica l’ex azzurro Bruno Giordano si sbilancia sulle sorti del campionato: ecco le sue parole

Un vantaggio. Dovuto soprattutto al calendario. A Napoli credono nello scudetto. Titolo che dopo la cessione di Khvicha Kvaratskhelia non era affatto scontato. E invece la squadra di Conte ha continuato a restare attaccata all’Inter, agganciandola ora che mancano appena cinque giornate alla fine. “Per me il Napoli è favorito – ci dice in esclusiva Bruno Giordano, che a Napoli ha vinto lo scudetto nel 1987 -. Perfino prima di quest’ultimo turno di campionato davo ai partenopei il 50% di possibilità di vincere lo scudetto, ma ora che ha recuperato questi 3 punti, la situazione cambia. L’Inter è una squadra forte, è evidente, ma ha tanti impegni e sta faticando a gestire tutto. Il Napoli può approfittarne”. Nelle ultime giornate il Napoli affronterà Torino, Lecce, Genoa, Parma e Cagliari.