“Prendi il primo aereo e vieni qui”: la Juventus ha scelto lui | Del Piero lo fa firmare con i bianconeri

L’ex grande Capitano e bandiera juventina ha convinto con una chiamata un calciatore a vestire la maglia bianconera.

La stagione della Juventus è stata molto complicata, ma può essere ancora in qualche modo considerata sufficiente se, così come accadrebbe allo stato attuale delle cose, dovesse arrivare il quarto posto e quindi la qualificazione alla prossima Champions League.

Un pass per la competizione continentale più importante per club che è davvero fondamentale per programmare il futuro e soprattutto per poterlo guardare con maggiore ambizione ed ottimismo. Al di là di come andranno le cose, però, bisognerà imparare dagli errori che la società e la dirigenza bianconera hanno fatto negli ultimi mesi.

Sarà soprattutto Cristiano Giuntoli, plenipotenziario dal punto di vista tecnico del club bianconero, a dover capire dove ha sbagliato negli ultimi tempi e quindi riuscire a correggere il tiro per poter costruire una Juventus finalmente competitiva e che possa lottare per vincere.

I tifosi della Juventus, intanto, da tempo si aspettano, ma soprattutto sperano nel rientro nell’orbita bianconera del loro idolo, del campione di sempre, del calciatore simbolo che più di ogni altro rappresenta il DNA juventino. Parliamo ovviamente di Alessandro Del Piero che, per molti, è ancora inspiegabilmente fuori dalla società.

Juve, il retroscena di come Barzagli scelse il club bianconero

Nel frattempo, negli ultimi tempi, è emerso un retroscena che spiega quanto Alex, da capitano e uomo simbolo, sia stato importante nel costruire i prodromi di quella Juventus che poi vinse nove Scudetti consecutivi e aprì un ciclo inimitabile in Italia. Lui riuscì a vincere soltanto il primo Scudetto, quello del 2011/2012 con Conte in panchina, ma il suo ruolo fu fondamentale nel cementare un gruppo vincente.

Così come fu fondamentale nel convincere Andrea Barzagli a sposare il progetto bianconero. L’ex difensore del Palermo, dopo aver vinto il Mondiale del 2006 proprio in squadra con Alex Del Piero e aver conquistato uno storico campionato tedesco nel 2009 con il Wolfsburg, stava passando un periodo complicato, soprattutto per diversi problemi fisici, e addirittura aveva ipotizzato un ritiro dal calcio giocato.

Barzagli, il racconto di quella chiamata con Del Piero

Del Piero, però, con una chiamata lo convinse a volare verso Torino, nel gennaio 2011, e cominciare poi un percorso che lo portò a vincere otto scudetti consecutivi e ad essere uno dei componenti della mitica BBBC (Buffon, Barzagli, Bonucci, Chiellini), una delle più forti difese della storia del calcio. Questo il racconto, fatto dallo stesso Barzagli, della chiamata che avvenne ad inizio 2011 tra lui l’ex Capitano: “Era una sera ed ero a cena con degli amici. Squilla il telefono molte volte ma non rispondo, non avevo voglia di parlare di nessuno del Wolfsburg e pensavo fossero loro. Quando rientro a casa attorno alle 22.00, scopro che la telefonata era di DelPiero”.

Il racconto poi continua: “Lo richiamo e lui mi dice: ‘Barza, ti chiamo per chiederti una cosa: come stai fisicamente?’. lo gli dissi che non ero al top come quando siamo diventati campioni del mondo e scappa la risata fragorosa di Alex. Poi però diventa serio e dice: ‘La Juventus mi ha chiesto di fare il nome di un difensore da prendere e ho fatto il tuo nome: prendi il primo aereo e vieni qui, abbiamo bisogno della tua esperienza’. Io sono rimasto senza parole, Poi gli dico: ‘Non posso Alex, forse mi ritiro’. E lui replica: ‘Cosa? Vuoi ritirarti? Ma sei uscito fuori di testa? Muoviti che qui dobbiamo rinascere e serve uno come te. Ti aspetto a Torino’.