Roma, ecco il nuovo stadio: è tutto pronto | Il piano del presidente

La Capitale, soprattutto le due squadre di calcio, vorrebbero avere il proprio stadio di proprietà e sta spingendo verso questa direzione.

In Italia, più che in altri posti emancipati d’Europa e del Mondo, diventa sempre molto difficile e complicato poter costruire strutture nuove e all’avanguardia, soprattutto in città importanti e di grande rilevanza storica e culturale.

Vincoli paesaggistici, interventi e proteste degli ambientalisti, pratiche burocratiche insormontabili. Sono diversi i motivi che fanno desistere spesso chi ha un’idea e chi vorrebbe costruire qualcosa di importante come per esempio un nuovo stadio per la propria squadra.

A Milano e a Roma, soprattutto, infatti, Milan, Inter, ma anche la Roma in passato hanno dovuto incontrare mille difficoltà nel poter presentare un progetto che potesse essere approvato e appoggiato da tutti o da chi di dovere. Fatto sta che, almeno per il momento, al netto della Juventus, nessuna squadra importante italiana ha ancora un suo impianto di proprietà.

La Roma, negli anni scorsi, ma soprattutto nel decennio scorso, ci ha provato, ma l’idea di un nuovo stadio si è affossata e si è dovuta scontrare con altre questioni poco chiare e a volte anche un pochino losche che hanno finito per far deragliare il progetto.

Roma, la Lazio presenta il progetto del nuovo stadio

Ora, nella Capitale, sembra essere arrivato il turno della Lazio, ma soprattutto del suo presidente Claudio Lotito che ha presentato i dettagli del progetto del nuovo Stadio Flaminio al Comune di Roma davanti alla giunta comunale, ma anche al Sindaco Gualtieri.

Già in estate il primo cittadino della Capitale aveva mostrato apprezzamento verso l’idea di fare dello stadio Flaminio il tempio laziale, ma all’epoca non aveva ancora visto il progetto. Ora che ha potuto farlo ha confermato la positività circa l’idea e si è espresso senza riserve. Nella mattinata di venerdì 13 dicembre, come detto, a Gualtieri è stato mostrato uno studio di prefattibilità.

Nuovo stadio Lazio, le parole di Lotito e Gualtieri

Queste le sue parole dopo l’incontro con Lotito in Campidoglio: “La riunione è andata bene. È un bel progetto e siamo soddisfatti. Ovviamente dovrà essere esaminato nel dettaglio, ma intanto è stato annunciato che sarà formalmente inviata la proposta, innescando la procedura amministrativa”.

Queste le parole invece di Lotito: “È stato un incontro cordiale, di massima collaborazione. Hanno apprezzato il lavoro che noi abbiamo portato e che evidenzia la volontà da parte della Lazio di riqualificare lo stadio Flaminio, salvaguardando quello che è il suo valore architettonico e integrandolo. Noi non stiamo facendo uno stadio della Lazio, noi stiamo facendo uno stadio della città di Roma, che chiaramente verrà utilizzato dalla Lazio”.