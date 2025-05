“Smentisco categoricamente una trattativa”: De Bruyne-Napoli fumata nera | Il belga ha detto no

La trattativa tra de Bruyne e il Napoli si interrompe sul nascere, non ci sono le condizioni per il trasferimento del belga in Campania

Negli ultimi giorni si è parlato del possibile trasferimento di Kevin de Bruyne a Napoli. Il talento belga, 33 anni, non ha rinnovato il contratto che lo lega al Manchester City ed è pronto a valutare una nuova squadra, libero di accasarsi altrove da svincolato.

La squadra allenata da Antonio Conte starebbe lavorando sotto traccia a questo colpo in entrata da circa un mese, dopo che il trequartista ha annunciato che lascerà il club inglese con cui ha vinto ogni trofeo possibile.

Inoltre, il direttore sportivo dei partenopei Giovanni Manna sarebbe stato in gran segreto in Inghilterra per parlare direttamente con il giocatore e presentargli il progetto sportivo, capendo di persona quali siano le sue richieste economiche.

Un Kevin de Bruyne che sarebbe stato incoraggiato dai compagni di Nazionale Romelu Lukaku e Dries Mertens di proseguire la propria carriera all’ombra del Vesuvio e che starebbe valutando con la famiglia e il proprio entourage l’ipotesi di accettare questa proposta.

Antonio Conte ha chiesto un’altra campagna acquisti di livello per rinforzare il Napoli

Il Napoli attende fiducioso, con i tifosi che sognano un centrocampo a tre insieme a McTominay, decisivo anche in fase realizzativa nella sua prima stagione in Italia, e un Lobotka che si è confermato come uno dei migliori registi d’Europa, con una visione di gioco fuori dal comune.

L’innesto di un profilo di una così elevata caratura internazionale aiuterebbe il Napoli anche in chiave Champions League, con Antonio Conte che ha già fatto capire che resterà se sarà allestita una squadra più ampia, con seconde linee all’altezza dei titolari.

L’arrivo a Napoli di de Bruyne è stato smentito

Ma sui social i tifosi avversari non credono a questa suggestione di mercato e su X uno di loro ha riportato una dichiarazione fittizia dell’esperto Fabrizio Romano, con ironia: “Smentisco categoricamente una trattativa tra de Bruyne ed il Napoli: il belga vuole rimanere in Europa e non vuole cambiare continente”.

Ciò che è certo è che la trattativa è in corso e che l’ipotesi è molto concreta e potrebbe rappresentare la ciliegina sulla torta nei giorni che precedono il probabile scudetto.