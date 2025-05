“Il tecnico è già nella Capitale”: la Roma pronta ad accogliere il nuovo allenatore | Si tratta di un vero vincente

Avvistato a Roma nelle ultime ore il nuovo allenatore dei giallorossi, i tifosi sono sorpresi dalla scelta, ha una mentalità vincente

La Roma è in piena corsa per la qualificazione alla prossima Champions League, obiettivo prefissato dai Friedkin a inizio stagione ma che era stato accantonato quando la squadra era sprofondata in zona retrocessione, prima dell’approdo in panchina di Claudio Ranieri, salvatore della patria e alla sua terza parentesi al timone della sua squadra del cuore.

L’esperto tecnico capitolino ha risollevato le sorti di un’annata che si prefigurava disastrosa e riportato entusiasmo in un ambiente che non credeva più nei propri mezzi, nonostante la potenzialità di un organico che era stato rinforzato con la campagna acquisti estiva.

Il mister ha già fatto sapere che non resterà in panchina la prossima stagione e concluderà così la sua lunga carriera da allenatore, con molti traguardi raggiunti.

Ranieri resterà come consulente esterno del club e sarà proprio lui a scegliere, in sinergia con il direttore sportivo Florent Ghisolfi, il suo successore, che dovrà proseguire l’ottimo rendimento degli ultimi mesi.

I tifosi hanno visto il tecnico a Roma negli ultimi giorni

Nella lista dei papabili vi sono diversi nomi. Una scommessa sarebbe quella rappresentata da Francesco Farioli che è diventato il primo italiano a vincere l’Eredivisie, portando un Ajax che aveva ceduto i pezzi pregiati della propria rosa a conquistare il titolo olandese.

Anche se è stato avvistato nella Capitale di recente, non ci sono stati effettivi contatti con Xavi, svincolato dopo avere guidato il Barcellona. Il tecnico spagnolo si trovava a Roma per motivi non legati al calcio e nemmeno al tennis, con gli Internazionali BNL d’Italia che si stanno svolgendo in questi giorni al Foro Italico.

L’identikit del nuovo allenatore della Roma, la decisione finale spetta a Ranieri

Un altro nome che è stato accostato alla panchina della Roma è quello di Vincenzo Montella, profilo molto gradito da Ranieri, attuale commissario tecnico della Turchia ed ex centravanti dei giallorossi.

Non è ancora tramontata l’ipotesi dell’approdo a Trigoria di Max Allegri che ha uno stipendio nettamente maggiore agli altri candidati ma che ha l’esperienza e il carisma tale per proseguire l’eccellente lavoro svolto da Ranieri in questo periodo.