Marotta conferma: la prossima stagione giocherà nell’Inter | I nerazzurri hanno chiuso per un duttile 2002

Dalla prossima stagione Inzaghi avrà a disposizione un duttile classe 2002. L’Inter del presidente Marotta ha già chiuso per il suo acquisto.

Portatasi a meno uno dalla prima posizione grazie al successo per 0-2 conquistato domenica pomeriggio sul campo dell’Olimpico Grande Torino contro il Torino di Paolo Vanoli, l’Inter di Simone Inzaghi lavora sui campi di Appiano Gentile per preparare nel migliore dei modi gli ultimi due appuntamenti di campionato contro Lazio e Como.

Due appuntamenti, in seguito ai quali i nerazzurri saranno chiamati all’attessimo impegno in finale di Champions League contro il Paris Saint Germain, al termine dei quali sapremo se saranno stati in grado di confermarsi sul tetto d’Italia per il secondo anno consecutivo oppure no.

Col Napoli attualmente in vantaggio di un punto e con incontri sulla carta certamente più abbordabili (gli azzurri affronteranno Parma e Cagliari), la Beneamata dovrà fare ovviamente bottino pieno contro capitolini e lariani per sperare di cucire nuovamente sulle proprie maglie lo scudetto.

Le possibilità di mettere in bacheca quello che sarebbe il 21esimo tricolore della storia della società, sono chiaramente alte per Lautaro e compagni che, costretti a sperare inevitabilmente in almeno un altro passo falso del Napoli (già fermato sul 2-2 dal Genoa domenica sera), non dovranno però contestualmente farsi distrarre dall’attesissimo impegno europeo di fine mese che, com’è normale che sia, potrebbe sottrarre loro molte energie mentali.

Inter, tra scudetto e Champions con sguardo al mercato: ringiovanire ma non indebolire

Desiderosa, ovviamente, di sedersi sul trono d’Italia per il secondo anno consecutivo e su quello d’Europa a distanza di 15 anni dal Triplete conquistato nella stagione 2009-2010, l’Inter del presidente Beppe Marotta guarda anche alla prossima stagione e inizia a muoversi in ottica calciomercato col chiaro scopo di rinforzare, e allo stesso tempo ringiovanire, la rosa di Simone Inzaghi.

Uno scopo, quello di abbassare l’età media della squadra (attualmente molto vicina ai 30 anni), senza indebolirla, che la società ha iniziato a perseguire nei mesi scorsi con l’acquisto dalla Dinamo Zagabria del centrocampista croato classe 2003 Petar Sucic al quale, stando alle incessanti voci degli ultimi giorni, potrebbe presto aggiungersi quello dall’Olympique Marsiglia dell’attaccante brasiliano classe 2001, Luis Henrique.

Zalewski resta all’Inter: Marotta verso il riscatto dalla Roma dell’esterno polacco

Intenzionata, come detto, a ringiovanire senza indebolire la propria rosa, l’Inter di Beppe Marotta si prepara a esercitare il diritto di riscatto dalla Roma dell’esterno polacco, Nicola Zalewski. Passato in prestito ai nerazzurri dai giallorossi lo scorso 1 febbraio, il duttile classe 2002 sembra infatti aver convinto Simone Inzaghi a trattenerlo a Milano a titolo definitivo.

In gol contro il Torino nella vittoria esterna di domenica pomeriggio, il 23enne polacco dovrebbe essere riscattato per sei milioni e mezzo di euro dalla società nerazzurra la quale, stando a quanto riferito nei giorni scorsi da Tuttosport, dovrebbe formalizzare l’accordo con la Lupa della famiglia Friedkin nelle prossime settimane.