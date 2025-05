Lo prende dai rossoblù e lo veste di viola | Colpaccio Commisso: l’idolo dei fantallenatori sbarca a Firenze

Commisso porta alla Fiorentina l’idolo dei fantallenatori. Nelle prossime settimane il passaggio dal rossoblù al viola.

Con l’eliminazione dalla Conference League, subita per mano del Betis Siviglia, ancora da digerire, la Fiorentina di Raffaele Palladino torna con la testa al campionato e mette nel mirino gli ultimi impegni della stagione con il chiaro intento di ottenere il pass per una manifestazione europea per la prossima stagione.

Attualmente fuori dalle zone che garantiscono l’accesso a una delle tre competizioni continentali, la Viola sarà infatti chiamata a risalire immediatamente la china per non rischiare di buttare via la possibilità di giocare in campo internazionale anche il prossimo anno.

Desidorosi di disputare per il terzo anno di fila la finale di Conference League, dopo le due disfatte rimediate contro Olympiakos e West Ham negli ultimi due anni, i gigliati, quest’anno, sono stati purtroppo costretti ad abbandonare con un turno d’anticipo la terza competizione Uefa per importanza.

Una delusione, arrivata a causa del 3-4 complessivo rimediato contro la succitata formazione andalusa, che Kean e compagni dovranno ora provare a trasformare in motivazione per raggiungere, Juventus, Roma, Lazio e Bologna permettendo, la qualificazione a quella Champions League che a Firenze manca ormai dal quarto posto della stagione 2008-2009.

Fiorentina, tra ultimi sforzi e mercato: i viola subito su Zortea del Cagliari

Intenzionata, come detto, a ottenere il pass per una delle tre competizioni Uefa per la prossima stagione, la Fiorentina del direttore sportivo Pradè avrebbe iniziato a prendere informazioni su vari elementi che, Europa o no, possano aumentare la competitività del gruppo squadra di Raffaele Palladino.

Elementi, tra i quali spicca sicuramente Nadir Zortea che, balzato spesso agli onori della cronaca quest’anno grazie alle ottime prestazioni offerte con la maglia del Cagliari, potrebbe trasferirsi in riva all’Arno nel corso delle prossime settimane per una cifra ruotante intorno ai 12 milioni di euro. Cifra, questa, decisamente alla portata delle finanze del presidente Commisso che, stando a quanto riferito recentemente da tuttomercaroweb, si prepara a incontrare con largo anticipo il presidente Giulini per bruciare la concorrenza di Lazio, Torino e Napoli.

Zortea eroe dei fantallenatori: Commisso prepara il colpo

Già attiva sul mercato in vista della prossima stagione, la Fiorentina di Rocco Commisso è pronta a incontare il Cagliari del presidente Giulini per trattare il trasferimento in viola di Nadir Zortea. Un giocatore, il classe ’99 dei sardi, capace di far registrare, nel corso della stagione, un’evoluzione non indifferente che lo ha visto passare da semplice esterno difensivo a jolly offensivo con ben sei gol all’attivo.

Sei gol, ai quali si aggiungono le sole tre ammonizioni rimediate in poco più di 30 partite di campionato giocate, che hanno fatto le fortune non solo del Cagliari, ma anche di tutti i fantallenatori che hanno scelto di inserirlo nelle proprie squadre a inizio stagione, pagandolo, magari, anche pochi crediti. Quella 2024-2025 può quindi considerarsi senza alcun’ombra di dubbio la miglior stagione in massima serie, fin qui, per il talento ex Frosinone e Atalanta che, ormai prossimo ai 26 anni, che compirà il prossimo 19 giugno, si prepara a lasciare la Sardegna per legarsi alla Fiorentina.