In Serie A un bomber da oltre 100 milioni: gerarchie ribaltate e lotta scudetto ancora più incerta | La favorita il prossimo anno è una sola

Il mercato estivo cambierà ancora le carte in tavola e i blocchi di partenza della prossima Serie A. Arriva la punta che sposta gli equilibri.

Il pareggio tra Napoli e Genoa di domenica sera è arrivato in maniera inaspettata e sorprendente, ma ha ancora una volta ribadito l’incertezza e l’equilibrio che regnano sovrani in questa Serie A. A due giornate dalla fine, quindi, non c’è ancora una squadra campione d’Italia, ma soprattutto tutto può ancora succedere in vetta.

Dopo due stagioni in cui, rispettivamente prima il Napoli e poi l’Inter hanno dominato e vinto lo Scudetto con tante giornate di anticipo rispetto alla fine della stagione, si torna un po’ a quanto successo tre anni fa, quando il Milan riuscì ad avere la meglio sui cugini nerazzurri dopo una volata appassionante e durata fino all’ultima giornata.

Le ultime due giornate saranno quindi decisive per assegnare lo Scudetto di questa stagione, con il Napoli che si mantiene un punticino di vantaggio sull’Inter, ma ora non ha più bonus da giocarsi e sa che dovrà vincere le ultime due partite, contro Parma e Cagliari, per non dipendere dai risultati dei nerazzurri e portarsi a casa il quarto Scudetto della propria storia, al di là dei risultati che arriveranno dagli altri campi.

Comunque andrà a finire questo campionato, come ribadito più volte, in pochi potevano aspettarsi di ritrovarsi in testa, alla 36esima giornata, una squadra che era arrivata decima nella stagione precedente, con il Milan secondo, un anno fa, che invece viaggia tra l’ottavo e il nono posto. Insomma, due sorprese, una in positivo e una in negativo, che sottolineano la complessità di affidarsi a pronostici nel nostro torneo.

Serie A 2025/2026, l’arrivo di un attaccante cambia gli equilibri

E, probabilmente, sarà così anche per quel che riguarda la prossima stagione, con Milan e Juventus che ovviamente vorranno tornare ad essere competitive, l’Inter che difficilmente smetterà di esserlo e il Napoli che, soprattutto se resterà Conte in panchina, partirà ancora una volta per vincere lo Scudetto.

Il mercato, sia quello degli allenatori che quello dei calciatori, ci dirà qualcosa in più sulle squadre che potranno puntare allo Scudetto nella prossima stagione, ma una voce sul trasferimento di un possibile attaccante in un top club della nostra Serie A, potrebbe davvero spostare gli equilibri in vista del prossimo campionato.

Mercato, Osimhen vuole la Juventus

Questa voce vuole il capocannoniere di due stagioni fa, il nigeriano Victor Osimhen, passare dal Napoli, società che ne detiene ancora il cartellino nonostante il prestito di questa stagione al Galatasaray, alla Juventus. I bianconeri lo hanno individuato come primo obiettivo per il loro attacco e lo vogliono fare a tutti i costi. Bisognerà convincere soltanto il presidente De Laurentiis che avrebbe non pochi problemi con i propri tifosi se dovesse cedere il calciatori agli eterni rivali bianconeri.

L’esperto di mercato Alfredo Pedullà, sul proprio canale YouTube, si è espresso così sulla vicenda: “Victor Osimhen vuole la Juve, la sua priorità è la Juve! Non gli interessa andare in Arabia Saudita, Osimhen ha la Juve in cima alla sua lista, il suo desiderio è andare alla Juventus. I bianconeri hanno ricevuto un “SÌ” dal giocatore. Considera Giuntoli un “padre del calcio”. Se la Juve non dovesse qualificarsi per la Champions League della prossima stagione, non sarebbe un problema per Osimhen perché la volontà del giocatore è quella di andare alla Juve e questo è un fattore decisivo!”