300 milioni per rifondare l’attacco: la Juventus fa spese folli | Con loro per vincere la Champions

La Juventus punta a rinforzare l’attacco con investimenti importanti, i bianconeri puntano a tornare in alto in Italia e in Europa

La Juventus si gioca la qualificazione alla prossima Champions League nelle ultime due giornate di campionato, in cui i bianconeri sono obbligati a battere l’Udinese, nell’ultima sfida casalinga, e a vincere a Venezia, contro i lagunari ancora in corsa per evitare la retrocessione.

Con i pari conquistati a Bologna e all’Olimpico contro la Lazio, è emerso il rammarico di non avere centrato la posta piena che avrebbe indirizzato la lotta per il quarto posto. In particolar modo nel weekend appena trascorso, il successo era a un passo.

Ancora una volta l’attacco ha fatto fatica a pungere, con Kolo Muanì che ha siglato la settima rete dal suo approdo alla Continassa a gennaio, con un colpo di testa ravvicinato su assist di Weston McKennie.

Il centravanti francese tornerà a Parigi a fine giugno, mentre è probabile la partenza di Dusan Vlahovic, che sta vivendo un periodo di scarso feeling con la rete, e il cui contratto in scadenza è nel 2026, rendendo la finestra di mercato di quest’estate l’ultima utile per evitare di perderlo a zero.

La Juventus ha speso molto in attacco, gli ultimi acquisti da capogiro

Nell’ultimo decennio la Juventus non ha badato a spese quando si è trovata a ingaggiare un nuovo attaccante. Cristiano Ronaldo ha avuto un costo importante, un investimento all’apice della presidenza Agnelli, con la speranza che l’innesto del top player portoghese potesse riportare a Torino una Champions League che mancava da troppo tempo.

Come compagno di reparto, CR7 ha avuto Gonzalo Higuain, approdato dal Napoli dopo il record di gol in una singola serie A, e il cui contributo realizzativo è stato degno di nota.

Ancora un acquisto vicino ai 100 milioni per la Juventus, i tifosi non festeggiano

Negli ultimi giorni si parla del possibile ingaggio di Victor Osimhen, la cui operazione sarebbe dispendiosa, vicina ai 100 milioni per battere la concorrenza estera, per cui vale una clausola dal valore di 75 milioni.

I tifosi bianconeri, pur apprezzando il talento del nigeriano, che ha vinto la classifica cannonieri anche in Turchia con il Galatasaray, ritiene eccessivo investire cifre così elevate per un singolo giocatore, non imparando dal passato.