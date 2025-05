La malattia gli costa l’addio alla Serie A: una battaglia tra la vita e la morte | I medici danno il triste annuncio

Il calciatore ha dovuto affrontare un grave problema di salute, i medici hanno dato un annuncio terribile, i tifosi sono in lacrime

Ha giocato tra le fila della Roma all’inizio dello scorso decennio, quando la Juventus aveva iniziato il suo ciclo vincente che ha portato alla conquista di nove campionati consecutivi.

In quel periodo i giallorossi erano una presenza stabile in Champions League, guidati da Francesco Totti e Daniele De Rossi, preziosi sia dentro che fuori dal campo, nonostante fossero nella fase discendente della loro carriera.

Al centro del reparto arretrato si era affermato, trovando spesso un posto da titolare, un difensore brasiliano, la cui parabola calcistica sarà interrotta in modo brusco all’inizio della stagione 2014-15.

L’ex giocatore è stato costretto a uscire dal terreno di gioco a causa di un problema fisico che si è rivelato ben più grave del previsto e che lo ha portato a prendere una drastica decisione.

I medici gli hanno comunicato una notizia terribile, il dramma riguarda l’ex Roma

In una recente intervistata rilasciata all’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, l’ex centrale ha raccontato della scoperta del tumore: “Non mi reggevo in piedi, vomitavo molto, persi 20 kg. Ero senza forze. All’inizio la Roma scelse di nascondere tutto, decisi di isolarmi”.

I dottori furono chiari: “Al terzo mese della gravidanza il tuo cervello si è sviluppato in modo non corretto. Se prendi una botta durante una partita ti potrebbe partire un’emorragia cerebrale e potresti morire: o smetti o ti operi”.

Non ha mollato e ha fatto di tutto per continuare a giocare a calcio

Lui è Leandro Castan che fu costretto a un’operazione chirurgica molto delicata: “Ero uno dei difensori più forti della Serie A. Volevo vincere il campionato con la Roma e conquistare la Nazionale. In poco tempo mi ritrovai su un letto d’ospedale con un tumore in testa. Dovevo imparare a vivere di nuovo. Ho fatto di tutto per tornare al mio livello, non è stato possibile, ma sono ancora qui“.

Castan è tornato poi in campo la stagione successiva ma non ha più ripetuto le prestazioni precedenti a questo problema di salute, per poi appendere gli scarpini al chiodo nel 2022.