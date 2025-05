Addio all’Inter per fare cassa: conti in rosso e debiti in aumento | Mezza squadra sul mercato

L’Inter deve ancora risolvere i problemi finanziari ereditati dalla famiglia Zhang, previste cessioni di lusso nel mercato estivo

L’Inter è tornato in corsa per vincere il campionato, con il passo falso del Napoli, bloccato sul pari dal Genoa, che consente ai nerazzurri di portarsi a un solo punto di distanza dai partenopei, a due giornate dal termine.

Il prossimo turno potrebbe essere decisivo, con la squadra di Inzaghi che ospita una Lazio ancora in corsa per la qualificazione in Champions League e quella di Conte che è attesa alla complicata trasferta di Parma, contro gli emiliani che non hanno ancora centrato la salvezza.

Ma la testa del club di Viale della Liberazione è già indirizzata al 31 maggio e alla finale di Champions contro il Psg, un traguardo raggiunto dopo un percorso netto e dopo avere eliminato delle autentiche corazzate, dal Bayern Monaco al Barcellona.

Una stagione di alto livello ma con il rischio concreto di non alzare nessun trofeo, una potenziale beffa che vanificherebbe l’eccelso lavoro svolto dal mister che sarà confermato al timone della squadra.

Non bastano i risultati sportivi per salvare l’Inter

L’Inter che verrà prevede largo spazio ai giovani, con costi contenuti. Un organico, infatti, che subirà diverse modifiche, con gli Oaktree che hanno chiesto alla dirigenza di ringiovanirlo, con l’innesto di profili di prospettiva da valorizzare, un piano che implica anche l’abbassamento del monte ingaggi.

L’attuale proprietà americana si è trovata a ereditare una situazione finanziaria disastrosa e i debiti non sono stati ancora sanati, nonostante i risultati ottenuti dalla squadra, con introiti preziosi provenienti dalla Champions e dal Mondiale per Club, al via tra un mese.

L’Inter è costretta a vendere alcuni pezzi pregiati della sua rosa

Per questo motivo l’Inter ha messo in preventivo di fare dei sacrifici in uscita. Nella lista dei partenti vi sono uno dei due centravanti titolari, con Marcus Thuram favorito a lasciare Appiano Gentile rispetto al capitano Lautaro Martinez.

Potrebbero portare un gruzzoletto importante nelle casse della società Denzel Dumfries, autore della stagione migliore della sua carriera e a tratti devastante sulle fasce, e Hakan Calhanoglu, metronomo della mediana e regista dotato di una visione del gioco fuori dal comune.