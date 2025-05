“C’è la volontà di continuare con lui”: la Juventus gli ha proposto il rinnovo di contratto | Il tecnico ha convinto tutti

L’allenatore continuerà sulla panchina bianconera anche nella prossima stagione a meno di novità sorprendenti.

La sconfitta piena di polemiche della Roma in casa dell’Atalanta, arrivata nel posticipo del lunedì della 36esima giornata, oltre a dare la certezza della qualificazione matematica dei bergamaschi alla prossima Champions League, ha fatto tirare un grosso sospiro di sollievo anche alla Juventus.

Con il risultato che è maturato in quel di Bergamo, infatti, il club bianconero ha mantenuto il quarto posto in coabitazione con la Lazio, ma soprattutto ha ancora la possibilità di avere il destino nelle proprie mani. La Juventus, infatti, ora, ha gli stessi punti della Lazio, con cui però si trova davanti per via degli scontri diretti, e mantiene una lunghezza di vantaggio sulla Roma.

Alla Juve, quindi, nelle ultime due partite del campionato, basterà fare sei punti tra Udinese e Venezia fuori casa, oppure quattro sperando che Lazio e Roma non ne facciano sei, per poter staccare il pass per la prossima Champions League. Nonostante una stagione difficile, complicata e piena di insidie, quindi, i bianconeri possono centrare almeno l’obiettivo minimo stagionale.

Il campionato, così come soprattutto l’andamento nelle varie coppe in cui è stata impegnata, resta deludente per il club bianconero, soprattutto se si pensa alle ambizioni della vigilia e di partenza e se si tiene conto di tutti i milioni investiti nelle due sessioni di calciomercato.

Juve, ecco la situazione di Tudor

Di mezzo c’è stato, come tutti sappiamo, anche un fallimento di un progetto tecnico, con l’esonero di Thiago Motta e la chiamata di Igor Tudor. Il tecnico croato non sembra aver risolto tutti i problemi della Juventus e la sua media punti resta insufficiente, ma ha quantomeno portato equilibrio e unità all’interno del gruppo e dello spogliatoio.

Tudor si guadagnerebbe il rinnovo automatico con l’arrivo in Champions League, guiderà la squadra al Mondiale per Club, ma il suo futuro resta comunque incerto, con la società che ha la possibilità di rescissione unilaterale del contratto entro il prossimo 30 luglio. Il club sta pensando ad Antonio Conte e questo non è più un mistero.

Primavera Juve, Magnanelli resta al suo posto

Chi è destinato a restare su una panchina della Juve, invece, è Francesco Magnanelli, ex Capitano storico del Sassuolo e attualmente allenatore della formazione Primavera. La squadra ha appena raggiunto la qualificazione ai playoff e quindi la prima stagione come capoallenatore dell’ex collaboratore di Allegri può ritenersi positiva.

Anche per questo motivo, quindi, la società dovrebbe proporgli di restare ancora un anno alla guida della Primavera, a meno che non parta Brambilla, attuale tecnico della Juventus Next Gen e Magnanelli vada a prendere il suo posto in Serie C. Un’altra ipotesi, infine, è quella che l’ex Sassuolo possa ricevere un’altra proposta dal calcio professionistico e decidere di continuare la sua carriera altrove.